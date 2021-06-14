«Без ног и части головы». В Одессе изувеченных психбольных выселили на кладбище

14.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Одессе на Втором христианском кладбище нашли трех человек людей инвалидностью, которые рассказали, что их туда вывезли санитары Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

Видеосюжет в своём блоге опубликовал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что творится на Украине с медициной, категорически недопустимо в нормальной цивилизованной стране. Всему виной те самые реформы Ульяны Супрун, после которых жить стало страшнее, чем умереть. Это просто тихий ужас! Смотреть этот небольшой сюжет просто страшно. До чего докатилась моя страна, а, особенно, оскотинела. Недавний случай, произошедший на одном из одесских кладбищ тому яркое подтверждение.

Троих инвалидов, на втором христианском кладбище обнаружил житель Одессы Сергей Бакуменко. У одного нет половины головы, у второго нет обеих конечностей ног, третий передвигается ползком. С их слов, они были вывезены санитарами из областной психиатрической больницы на кладбище и оставлены умирать.

Украинцы, и Слава Богу, что на Украине еще остались неравнодушные люди и журналисты которым не безразличны судьбы людей, а особенно, у которых имеются патологии, инвалидность. Эти добрые люди пытаются проявлять милосердие, человечность и донести до общества всю ту страшную правду, которая происходит в стране», – прокомментировал видео экс-депутат.

Тем не менее, он констатировал, что с подачи киевских властей, украинское общество «оскотинивается», люди фактически «превращаются в быдло».

«Если смотреть правде в глаза, то это результаты прошлой власти и сегодняшней власти, которые пришли с помощью государственного переворота в 2014 году. Именно это и есть признаки концлагеря и геноцида, когда больных людей выбрасывают на мусорные свалки и на кладбища. Вот это и есть «европейская счастливая жизнь» сегодняшней̆ Украины», – заключил Журавко.