Без очищения политической верхушки России не выжить – Сивков пугает Кремль гражданской войной

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Президент России Владимир Путин должен очистить руководство страны от предательски настроенных политиков, олигархов и прочих мародёров, для которых бизнес важнее Родины.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через территорию Украины осуществляется транзит газа и нефти в Европу, и за это Россия платит огромные деньги. Добавим, что «Лукойл» на заводах в Болгарии готовит топливо из российской нефти для украинских танков. И что-то слышу, чтобы что-то произошло с «Лукойлом»? Мы должны признать, что без освобождения страны от приватизаторов, реформаторов и мародёров девяностых нам не выжить. Второе – эти мародёры создали себе очень серьёзную социальную базу, которая очень крепко сидит в эшелонах власти. Для того, чтобы в этих условиях это осуществить, сверху или снизу, необходимо, чтобы общество проснулось. Как сказал Ленин, и он абсолютно прав, единственный способ заставить народ проснуться – это подвергнуть его испытаниям. То, что сейчас происходит – это и есть то самое испытание, и очень серьёзное. Это аналог русско-японской войны в сочетании с Первой мировой. По моим оценкам, если проводить грубые аналогии, у нас на календаре – начало 1915 года. Но надо иметь в виду, что темп развития ситуации намного быстрее», – сказал Сивков.

Он отметил, что если Россия самым решительным образом не избавится от засевших в провластных кругах предателей, и финансирующих их бизнесменов из «девяностых», под угрозой окажется само существование государства и населяющих его народов.

«Понимая это всё, я полностью поддерживал и поддерживаю курс президента, который сейчас осуществляется. Этот курс ведёт к тому, что народ просыпается. Да, цена большая. Хочу заметить, в ходе Первой мировой, чтобы освободить страну от мародёров той поры, пришлось пролить кровь нескольких миллионов человек только в окопах. Да, это жестоко. Но без того, чтобы народ проснулся, нам спасти страну не удастся. А потому курс, который проводится сейчас, я считаю правильным. Революция снизу – это будет поставлено под угрозу существование России, а значит и российского народа. Этого мы допустить не можем. Мы предупреждаем власть, что будет так, и призываем её одуматься. Я могу сказать только одно. Наш президент, если бы была обеспечена быстрая и скоротечная победа, как я надеялся, к маю месяца прошлого года, что было вполне осуществимо, будучи на коне, мог бы пойти на то, чтобы, не проливая дополнительной крови, очистить страну от этой нечисти сверху. Но он пошёл по пути тому, по которому сейчас идёт. Даже этот страшный кровавый путь ставит его перед дилеммой – либо совершить эту революцию сверху, либо будет такое, что ой-ой-ой. Судьба Николая Второго будет казаться лёгкой. Поэтому мы призываем работать на скорейшую победу. Я ожидал, надеялся, что будет зимнее наступление. Нам говорили, что нужно, чтобы закрепилась земля. Это правильно. Но зима прошла. Больше того, зимой, когда нет зелёнки, когда укрепполосы на тепловых средствах проведения разведки как на ладошке, всё можно было сделать. Но этого не было сделано. Мы дождались слякоти, и теперь да, не можем наступать. А потом наступит лето», – добавил эксперт.

Он отметил, что в России сейчас есть силы, способные совершить революцию и взять ситуацию в свои руки, однако лучше ситуацию до такого не доводить.

«Большая часть мобилизованных даже ещё не в зоне боевых действий. Они не на Украине, они в России. А революционную массу, которая осуществляла все эти события [1917 года] составляли мобилизованные, которые не дошли до фронта, и матросы линейных кораблей, которые стояли в базе. Ребята, которые были всё время в море, не восставали. Восстали эти и запасные полки, которым тоже нечего было делать. Мы просим, обращаемся к Верховному главнокомандующему, высшему политическому руководству страны – остановитесь. Россия сейчас идёт по очень опасному пути», – резюмировал Сивков.