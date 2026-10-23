«Без Одессы». Иноагент Венедиктов о настроениях в «уставших элитах»
Боевые действия за Украину могут быть остановлены до конца 2026 года по итогам переговоров. Однако условия компромисса неизбежно вызовут возмущение – как в Киеве, так и в Москве.
Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил иноагент-радиоведущий Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть возможность, что Россия согласится в этом году на остановку военных действий на совместно выработанных компромиссных условиях», – сказал Венедиктов.
По его словам, соглашение может вызвать недовольство с обеих сторон.
«И будет в глазах многих украинцев Зеленский предатель, если он там что-то подпишет, что им не понравится. Путин будет предателем у этих наших «ультра»: «Надо же Львов брать и Одессу», – заявил Венедиктов.
Он уверяет, будто элиты «устали от неопределенности» в условиях СВО.
«Все устали от неопределенности завтра… Элита же всегда смотрит про завтра, а не про сегодня. Она не только курирует сегодня. А про завтра у разных людей в элите разные представления. И сейчас идет борьба за Путина у них.
Вот, история с «Яблоком» или история с интернетом, с VPN-ми, с Борисом Надеждином (признан иноагентом) – это борьба разных взглядов путинской элиты. Это не то, что антипутинское и путинское, это разные видения.
На сегодняшний день – в условиях военных действий, конечно, люди, которые на первое место ставят безопасность: силовые структуры, политики, которые ставят безопасность, – они более понятны для Путина, чем другие.
Идут внутренние дискуссии, безусловно, но все понимают, что завтра что-то непонятное будет».
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