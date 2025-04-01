Россия должна довести СВО до конца, не обращая внимания на границы бывших советских республик.

Об этом профессор международных отношений в Университете Баня-Луки (Республика Сербская) Срджа Трифкович (заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская идефикс, характерная для обеих сторон Атлантики, заключается в том, чтобы проводить какие-то спорные границы. К этому нельзя относиться серьезно. И в Югославии, и в СССР в 90-е годы не было никакой легитимности, кроме границ между федеральными субъектами, которые потом были признаны национальными границами.

Границы в Европе постоянно менялись последние 300 лет. Это будет продолжаться и в будущем.

Украинские границы тоже не святая святых. Их провели для того, чтобы разделить Россию на огромное количество территорий, потому что большевики ненавидели Россию. Крым Хрущев просто решил подарить Украине. Это совершенно скандальное явление.

Коммунистические границы не имеют никакой легитимности и проведены спорным образом. Россия может перекроить эти границы в соответствии с этническими, лингвистическими и прочими реалиями», – сказал Трифкович.