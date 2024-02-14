Без Одесы, Николаева и Очакова российский флот будет под угрозой – аналитик

Тактика ВСУ – это диверсии и теракты, и именно поэтому Кирилл Буданов сохранил свой пост начальника ГУР Миноброны Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя атаку безэкипажных катеров на БДК «Цезарь Кунников».

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«Самое главное, что жив экипаж. Что делать, это жизнь, это война, выводы делать надо в любом случае. Мы бьём по бригаде, с их стороны получаем ответ. Я хочу сказать, что сейчас они будут откровенно переходить к диверсиям и терактам во всех сферах, в связи с тем, что на фронтах они не справляются. Это надо ожидать, и надо к этому быть готовым, изначально нужно было предвидеть. Но ни Лазарев, ни Нахимов, ни Ушаков не могли предвидеть всё», – подчеркнул эксперт.

Эксперт согласился с тем, что пока Украина имеет выход к Черному морю, есть угроза как военным, так и гражданским российским судам.

«Я полностью согласен с тем, что пока побережье Одессы, Николаева, Очакова под ними, будет угроза и гражданскому судоходству в том числе. Им по барабану, что топить танкеры, пассажирские катера или что-то ещё. Здесь очевидно, что это делать необходимо, как это будет, мы посмотрим. Конечно, нужно бить по складам, по потовым сооружениям, но береговая черта достаточно протяжённая. Как говорят хохлы – «ховать можно чёрта лысого». Тем более что это всё не таких больших размеров, но 300 килограмм взрывчатки несёт. БЭК можно и на самолёте привезти. У нас они тоже были. Но кого нам ими уничтожать? А у них конкретно замысел Буданова, которого, кстати, не сняли. Сняли всех, кроме Буданова. Сейчас задача – Крымский мост кошмарить. Крым, Севастополь – это их альфа и омега существования бандеровцев», – указал капитан запаса.

По его словам, в Черном море действительно все большие суда, как на ладони, но это не значит, что от них нужно вообще отказаться.

«Земля большая, и если бы они были не нужны, то американцы не таскали свои плавучие аэродромы. По большому счёту, вопрос возник только в этой специальной военной операции. Нужно как можно больше сейчас патрульных кораблей и воздушных дронов, которые могут расстреливать безэкипажные катера. Я думаю, что к этому всё идёт. Никто не отрицает, что нужны атомные подводные лодки с ракетами, что в океане нужны большие корабли. Они почему бьют по БДК? Потому что боятся морского десанта. Это очевидные вещи. Противник серьёзный, хоть скоро там будет некому воевать. Но резервы они готовят. Очевидно то, что какой-то момент выживания должен быть у всех, включая даже американцев», – заключил Дандыкин.