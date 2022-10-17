Без орлов и красноармейцев. Закарпатье снова вляпалось в скандал с венгерским «следом»

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Новости Украины

С конца февраля этого года Закарпатье – едва ли не самый тихий, спокойный и безопасный регион Украины. Сюда не долетают российские ракеты и дроны-камикадзе, здесь практически не звучат сирены воздушной тревоги, боевые действия тут наблюдают разве что на экранах телевизоров и во фронтовых сводках местных газет и интернет-сайтов.

Тем не менее, с политической точки зрения регион представляет собой притихший до поры вулкан, в недрах которого кипят нешуточные страсти, периодически прорывающиеся наружу громкими скандалами.

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На днях регион стал свидетелем двух некрасивых историй, аукнувшихся далеко за его пределами. В Мукачево исполком местного горсовета своим решением убрал со шпиля туристического символа города – средневекового венгерского замка «Паланок» – венгерского орла-турула, заменив его нынешним малым гербом Украины – петлюровским тризубом.

«В «Паланке» установят герб Украины. Решение об установлении на территории Мукачевского исторического музея, в замке «Паланок» малого Государственного Герба Украины вместо символа Венгрии одобрено исполнительным комитетом городского совета. Музею поручено провести демонтаж из бастиона «Паланка» орла-турула» – говорится в сообщении городского совета.

В обоснование такого жеста городские чиновники говорят об «исторической справедливости». Мол, негоже над украинским Мукачевом реять символу чужеземного господства. Нехорошие ассоциации навевает, знаете ли. Одним словом, «пам’ятай, чужинець, тут господар українець» и вот это вот все, известное по кричалкам партии Тягнибока.

Однако выяснилось что у закарпатских венгров свое представление об исторической справедливости. И несколько представителей общины-жителей Мукачево, обратились в городскую прокуратуру с заявлением о возбуждении дела по факту такого самоуправства мэрии.

«Наша организация возмущена и осуждает этот варварский поступок… это плохо сказывается на украинско-венгерских отношениях, а также на положении венгров в Закарпатье», – заявили в венгерском обществе Закарпатья (KMKSZ).

В общине добавили, что скандальное решение ратуши принималось без консультации с ними.

Соотечественников на Украине поддержал и официальный Будапешт. Боевитый венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто выразил протест посольству Украины, а в канцелярии премьера Орбана не преминули напомнить, что их страна приняла у себя почти миллион украинских беженцев.

Для тех, кто не в теме, небольшая историческая справка. Мифическая птица турул, держащая в клюве меч, – национальный символ Венгрии уже больше тысячи лет.

Нюанс еще и в том, что не являясь формально официальным гербом страны, турул еще с начала прошлого века особенно популярен среди венгерских ирредентистов – то есть сторонников собирания всех венгров в едином национальном государстве «Великой Венгрии», которую венгерские правые видят в границах до невыгодного и позорного для страны Трианонского мирного договора 1920 года, по условиям которого проигравшую в Первой мировой войне Венгрию обкорнали соседи – Румыния, Югославия и Чехословакия.

К слову, именно тогда Венгрия потеряла Карпатскую Русь – нынешнее Закарпатье, – ставшую на два десятка лет между мировыми войнами частью Чехословакии, а после Второй Мировой присоединенную к СССР.

И вот теперь венгерского орла спихнули с его законного «насеста» на стратегической высоте над Мукачевом. Событие знаковое, с какой стороны на него не смотри. Как говорится, только проблем с Венгрией Украине для полного счастья и не хватало.

Парадоксальным образом второй из свежих закарпатских скандалов также связан с Венгрией, хотя и не напрямую. На этот раз застрельщиком выступила областная власть, которая срочно-припадочно решила сносить памятник красноармейцам- освободителям Закарпатья в 1944 году, против которого местные бандеровцы ополчились еще в августе.

Чиновники уверяют, что этот памятник «угрожает жизни людей». Речь идет об установленном на каменной горе на границе с ЕС гигантском монументе из бронзы высотой 11 метров, возведенном в 70 годах прошлого века в честь юбилея победы советского народа над фашистской Германией.

Правильно поняв начальственный намек, профильная комиссия областной администрации немедленно подсуетилась, объявив памятник советским воинам «аварийным» с вытекающим из этой резолюции резюме о его немедленном демонтаже.

«Профильная комиссия Закарпатской ОВА, созданная по моему распоряжению, провела проверку монумента вблизи словацкой границы в Ужгороде, носящего официальное название «Памятник советским воинам Украина – освободителям». Огромный монумент имеет признаки аварийности и, по сообщениям громады, несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в очереди для пересечения государственной границы», – уверяет глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

И все бы хорошо, да зрада, как обычно, подкралась незаметно. О том, что такая инициативность закарпатских чинуш – отличный подарок «вражьим мадьярам», внезапно заговорил антироссийский на всю голову, но все же сохраняющий остатки адекватности киевский депутат от партии Зеленского Максим Бужанский. Вот, что он пишет:

«Снос памятника бойцам Красной Армии – освободителям Закарпатья, затеянный Закарпатской ОВА под видом реставрации, это очень странный шаг в отношении памяти людей, благодаря которым Закарпатье навсегда стало неотъемлемой частью Украины. Очень странный по отношению к позиции президента о том, что мы никому не отдадим ни сантиметра своей истории. Очень странный, за две недели до Дня Освобождения Украины от фашистских захватчиков, а памятник стоит именно там, на западной границе нашей страны. Но шаг, который наверняка бесконечно понравится полностью и горячо поддерживающей РФ Венгрии, которая очень рада была бы стереть из памяти свою роль во Второй мировой войне, и чьи войска, собственно, вместе с немецкими и были вышвырнуты из Закарпатья в 1944 году. Чему, собственно, в том числе, и поставлен памятник».

Впрочем, лично мне непонятно, чему так удивляется Бужанский. Умение плевать против ветра – это широко известный навык украинского «патриотического» чиновничества. Вот и сейчас оно умудрилось одновременно обидеть Венгрию и преподнести ей символический подарок. Причем в обоих случаях – под соусом борьбы за Украину.

Нынешнего киевского хамства в адрес Будапешта не было бы, не ощущай украинцы за спиной молчаливой, а иногда и проговариваемой поддержки со стороны серьезных дядь и теть из европейских столиц. У Зеленского видят перманентный конфликт правительства Орбана с брюссельской бюрократией, которая вот только совсем недавно собиралась лишить Будапешт финансирования и наложить санкции под предлогом авторитаризма и недостаточной борьбы с коррупцией.

Именно Венгрия была той страной, которая вынудила ЕС смягчить предпоследний энергетический санкционный пакет, убрав из него газ, качаемый по трубе. Венгры же добились исключения предстоятеля РПЦ Кирилла Гундяева из санкционных списков, несмотря на негодующие вопли из Киева. Сегодня Орбан открыто говорит, что продолжение санкционной войны с Москвой поставит экономику Европы на колени.

«Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне», – предупреждает Орбан.

Очевидно что этот дискурс идет вразрез нынешнему общеевропейскому мейнстриму, а Венгрию уже привычно называют «шагающей не в ногу».

Глядя на это, в Киеве полагают Венгрию этакой если не парией, то «нелюбимой дочерью» Евросоюза, а стало быть, переть против нее буром – можно, и за это от хозяев ничего не будет. Максимум – мягко пожурят и прикажут разбираться самим, в двустороннем формате. Но и венгры – парни твердолобые, умеют ждать, все помнят, если нужно – гнутся, но не ломаются.

Местная венгерская община, компактно проживающая в двух районах Закарпатской области давно стала яблоком раздора между официальным Будапештом, успешно разыгрывающим карту своих зарубежных соотечественников на Украине и центральным украинским правительством, упрямо не желающим идти навстречу обоснованным и законным просьбам этнического меньшинства насчет соблюдения его языковых, культурных, образовательных и прочих прав.

Причем националистический Киев в этом вопросе выступает с упрямством, достойным осла – ведь на стороне венгров те самые европейские ценности и правоприменительная практика, за которые на словах ратует и стремиться взять за образец украинский режим.

Регионализм, языковое разнообразие, права меньшинств, и прочее единство в разнообразии – все это упрямо закатывается бандеровцами под каток мононациональной унификации практически гитлеровского образца – «Одна нация, один Рейх и одна мова».

Более того, киевское упрямство ставит под угрозу даже объявленные в Незалежной национальным приоритетом №1 евроатлантические устремления, то бишь, надежду однажды проснуться в статусе члена ЕС и НАТО.

Дело в том, что венгерские власти безошибочно нащупали слабое место своих киевских визави и расчетливо уже который год бьют именно по нему, вставляя где только могут палки в колеса сближению Украины с ЕС и НАТО, используя в обеих случаях право вето – ведь в обеих альянсах решения принимаются единогласно, хоть это и вызывает в последнее время открытое неудовольствие таких фигур старой Европы как немецкий канцлер Шольц.

Так что история и с орлами, и с памятником освободителям Закарпатья Киеву еще аукнется самым неожиданным образом.