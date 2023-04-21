Без освобождения Одессы победы в СВО не будет, – Затулин
Россия не может считать успешным окончание СВО без освобождения Одессы и побережья Черного моря, что исключит угрозу для Крыма и Кавказского побережья.
Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Первое – это существование Крыма и существование России взаимосвязано. И тот факт, что мы сейчас ведем специальную военную операцию, и задаем себе вопрос, а в чем состоит победа в этой специальной военной операции?
До тех пор, пока море снова не станет русским, и будет сохраняться угроза того, что с этих берегов, берегов Одессы и Новороссии будет исходить угроза Крыму, Кавказу и югу Российской Федерации, до тех пор мы не можем считать это победой, на мой взгляд», – заявил Затулин.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.