Без освобождения Одессы победы в СВО не будет, – Затулин

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Россия не может считать успешным окончание СВО без освобождения Одессы и побережья Черного моря, что исключит угрозу для Крыма и Кавказского побережья.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое – это существование Крыма и существование России взаимосвязано. И тот факт, что мы сейчас ведем специальную военную операцию, и задаем себе вопрос, а в чем состоит победа в этой специальной военной операции? До тех пор, пока море снова не станет русским, и будет сохраняться угроза того, что с этих берегов, берегов Одессы и Новороссии будет исходить угроза Крыму, Кавказу и югу Российской Федерации, до тех пор мы не можем считать это победой, на мой взгляд», – заявил Затулин.