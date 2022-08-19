Без паники! Русские паспорта будут!

Новости Украины

Третий месяц на освобожденных от украинского режима территориях Северной Таврии, Херсонской и Харьковской губерний их жители могут по максимально упрощенной процедуре вступить в российское гражданство и обзавестись заветным паспортом с Двуглавым Орлом. Который открывает путь в Большую Россию – учись, работай – и все на равноправных с гражданами России основаниях.

Вопреки украинской пропаганде и опасениям скептиков, вчерашние «украинцы» выстраиваются в очереди за российскими паспортами. А это – самое лучшее волеизъявление, самый лучший референдум. Ну разве может гражданин России не проголосовать за возвращение в состав великой державы себя и своей области, отторгнутой в 1991 году лукавыми иудами из руководства КПСС? Конечно, все, кто берет российские паспорта – за Россию!

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И вот тут некоторых блогеров начинают обуревать панические настроения. Мол, слишком медленно идет паспортизация! Мол, как же люди смогут проголосовать за возвращение в состав России, если, как пишет блогер, «из ста тысяч довоенного населения в Бердянске подали заявление на вступление в российское гражданство всего семь тысяч»?

Семь тысяч из ста – а на момент написания этого текста – уже более десяти тысяч – это ведь каждый десятый! И это отнюдь не в Мелитополе, в котором паспортный стол открыли 31 мая. В Мелитополе, например, паспортных стола уже два. А ведь количество населения в Мелитополе всего в полтора раза больше, чем в Бердянске. То есть, в Мелитополе подал заявление уже каждый пятый, даже каждый четвертый!

И это при том, что, вообще-то, люди не очень любят стоять в очередях вообще, и в жаркое летнее время в особенности. И это при том, что сотрудники паспортных столов и волонтеры работают не покладая рук, но тоже не могут принять больше, чем можно обработать заявлений на компьютерах. То есть, математика такова: есть уже получившие российские паспорта. Их – тысячи. Есть собравшие пакет документов на российское гражданство и подавшие заявление в паспортный стол. Их – десятки тысяч. Есть только записавшиеся в очередь на подачу документов – их еще больше. А есть те, кто хочет это сделать, но либо занят, либо откладывает сбор и подачу документов «на потом».

Не надо думать, вслед за украинской пропагандой, что эти люди не хотят стать гражданами России. Люди зачастую просто ленятся. Но даже первые три категории – это те, кто как говорится в присяге принимающего российское гражданство – «осознанно и добровольно» сделали свой выбор в пользу России – их уже более сотни тысяч. И это при том, что область еще формально не вошла в состав России. Вспомним Крым – там начали массово получать российские паспорта уже ПОСЛЕ вхождения.

Так что, динамика паспортизации жителей освобожденных территорий даже более, чем хороша. Она – стремительна. И ограничена лишь пропускной способностью паспортных столов. Которых, замечу, открывается все больше и больше, по мере подготовки подходящих помещений. Так что волноваться тут если кому и стоит, то это украинскому режиму. С каждым днем теряющему сотни и тысячи своих граждан, делающих выбор в пользу России.