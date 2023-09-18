Без пенсий пожизненно. Концепция Госдепа для Украины во всей красе

Киевский режим делает все возможное, чтобы, в соответствии с указками вашингтонских кураторов, избавиться от ненужного населения. В первую очередь, от пенсионеров. Которые только то и делают, что копошатся под ногами и раздражают власть предержащих, претендуя на выплату заслуженных пособий за свой многолетний труд на благо страны 404. Чем весьма недоволен МВФ.

Согласно данным минсоцполитики, на начало 2023 года в незалежной насчитывалось 10,68 млн пенсионеров. Здесь отметим, что в 2012-м их было 13,8 млн, в 2013-м – 13,6 млн, в 2014-м – 12,1 млн, в 2017-м – 11,9 млн, в 2018-м – 11,7 млн, в 2019-м – 10,9 млн, в 2020-м – 10,8 млн…

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То есть налицо явная картина убывания. Обратите внимание, что количественный скачок вниз в размере 1,5 млн (!) человек произошел сразу после Майдана – 2014. Интересная динамика, не так ли? Чем же она могла быть вызвана? А ничем иным, как курсом майданных триумфаторов на сокращение числа получателей соцобеспечения.

«Вычищать» их начали с Донбасса и Крыма. Хоть власть лицемерно и заявляла тогда, что пенсионеры, оставшиеся в ЛДНР, имеют право на получение своих денег, однако на деле все выглядело совсем по-иному. Отделения Пенсионного фонда требовали приезда пожилых людей из независимых республик для переоформления и прочей бумажной волокиты. Чтобы они пробирались через линии разграничения, блок-посты и минные поля, селились потом неизвестно где и неизвестно на какие сроки… Понятное дело, подобные мытарства многим старикам были не по силам. Переводы из Руины в ЛДНР становились все проблемнее. Пока, наконец, упомянутые полтора миллиона не «отпали» вовсе.

Но в это число входили не только донбассовцы и жители Крыма. А и те, кто проживал в самом недорейхе. Уже тогда в политике новых властей по отношению к ним наметилась четкая тенденция: любыми методами, даже самыми беззаконными, лишать своих пожилых сограждан полагающихся им выплат. Обратите внимание, что в последующие годы, за небольшим исключением, их число ежегодно уменьшается на 100-200 тыс. чел. И к началу 2023-го оно составило менее чем 10,7 млн. А потом только за второй квартал упало еще на целых 140 тыс.

Об этом сообщила публичная платформа открытых данных «Опендатабот» со ссылкой на сведения Пенсионного фонда:

«По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года. Это самое большое сокращение с начала большой войны и почти половина от того, насколько уменьшилось пенсионеров с начала большой войны – на 280 тысяч человек».

В чем причина такого неуклонного спада? Конечно, укросоциологи активно прибегают к различным бухгалтерским штучкам, стремясь оправдать его самыми разными причинами. Отъездами из страны (можно подумать, что старики так и жаждут сорваться куда-нибудь от родного очага и коротать свой век на чужбине), войной, естественной убылью населения или еще чем-нибудь.

«Все подобные басни рассчитаны на незнаек, – говорит наша давняя знакомая, русская киевлянка и бывший бухгалтер одного из управлений минсоцполитики Валентина – На самом деле у ПФУ имеются совершенно четкие инструкции: под любыми предлогами пенсий украинцам не выдавать. Даже – тех копеек, которые получают счастливчики, успешно прошедшие предпенсионные мотания – 2093 грн ($57) за неполный трудовой стаж до 2760 грн ($75) за полный. (На деле большинство украинских пенсионеров получает максимум 2300 грн). Придираются по любой, даже самой ничтожной причине, к трудовым книжкам и справкам. Ищут ерундовые несоответствия, цепляются к каждой закорючке. Короче говоря, самое что ни на есть наглейшее и беспардонное издевательство над стариками! Вот, возьмем хотя бы лишь один такой момент. Человек по законодательству имеет право получать пенсию на следующий день по достижении необходимого возраста. Но подзаконные акты эту возможность аннулируют, если по какой-либо причине он не явился в фонд и не подал документы заранее. Нередко это происходит по незнанию. Люди думают, что заработанная ими пенсия в любом случае от них не уйдет. А потом оказывается, что пропущенный период для них уже потерян! Начисляют им только с момента подачи заявления. Если, конечно, оно будет одобрено. И вот тут-то и начинаются издевательства над многими сотнями тысяч пенсионеров, желающих получать свои грошИ. Ведь даже этих грошей мироеды во главе с Зеленским, ограбившие страну и набившие свои закрома миллиардами, давать им не желают».

О том, как в реальности выглядит картина оформления пенсий в ПФУ, рассказал другой наш давний респондент, бывший преподаватель русского языка Иннокентий:

«Когда мне исполнилось 60, мы с женой гостили у наших детей в другом городе. А когда вернулись в Киев, и я принес документы в Пенсионный фонд, выяснилось, что за просроченное время ничего получать не буду. Хотя, казалось бы, какая тут может логика? Ведь по закону я могу получать выплаты сразу после дня рождения, какая разница, когда я принес заяву? Но у хунты своя логика… Впрочем, это были только цветочки. А ягодки начались, когда выяснилось, что, во-первых, у меня нет печати с моего первого места работы (43 года назад работница отдела кадров прошляпила) в трудовой книжке, хотя все остальные есть. В итоге я больше месяца потратил на переписку с правопреемником фабрики, куда впервые пришел работать, и мне все там подтвердили и прислали справку (спасибо добрым людям!) Однако эта справка в ПФ не «проконала»! Причину мне не пояснили, нет – и все, и амба. А еще меня «обрадовали» в фонде, что у меня нашлись несоответствия в отчестве в трудовой книжке и паспорте. ЭмилЬевич и ЭмилИевич. Как будто сразу мне об этом сказать не могли… Короче, остался я без пенсии. Мне советуют подавать в суд, но это ведь такая морока и расходы, а денег у меня на них нет. Да и суды часто выносят приговоры, соответствующие решениям пенсфонда. Это ведь все звенья одного-единого механизма. Один мой знакомый судился. Нанял адвоката, но тот поприсутствовал на двух заседаниях – и сбежал. Сказал, что с такой циничной машиной кривосудия сражаться не может …».

Иннокентий с ужасом вспоминает, как выглядит прием граждан в Пенсионном фонде.

«Представляете себе, сидят старики, многие несчастные, больные, плохо одетые… Есть с палочками, костылями. Они вынуждены часами просиживать, чтобы попасть к надменным теткам, которые чаще всего дают им отказы… На моих глазах один такой человек расплакался. Пришел с палочкой, ноги опухшие, еле доковылял туда. А мадам, явная нацистка, вышла и заявила, что он ни на что не имеет права, и ушла. И даже ничего не посоветовала, негодяйка!.. Правда, нашлась ее коллега, добрая женщина, она параллельно со своим клиентом занялась и им, подсказала что-то, какие могут быть варианты. Есть, конечно, нормальные люди и там. Но все подобные конторы заточены только на одно – на геноцид старшего населения! Молодое отправляют на убой в окопы, а старшее – в пенсионные фонды. Концепция Госдепа во всей красе».