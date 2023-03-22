Без «перемог» западную военную помощь могут перекрыть – оборонный комитет Рады

Без побед ВСУ на полях боя правительствам многих стран, поддерживающих Киев, будет очень сложно объяснить своему населению, ради чего такие деньги и ресурсы тратятся на какую-то Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, иначе, иным способом, но от войны устают и те страны, которые нам помогают. И эта усталость может отражаться на объёмах помощи Украине в борьбе с агрессором. И для того, чтобы облегчить получение бесперебойной системной помощи от этих стран, нужны военные победы. Тогда правительствам разных стран, где по-разному относятся к необходимости помогать Украине, будет проще мотивировать необходимость тратить деньги и ресурсы. Это для нас эта война между добром и злом, но у каждой страны есть своё население, которое по-разному смотрит на ситуацию. Понятно, что в любой стране, даже в той, где большинство симпатизирует Украине, может быть какой-то большой процент населения, который имеет право поставить своему правительству вопрос, почему вы тратите миллиарды или миллионы долларов на помощь Украине, когда у нас такой огромный перечень проблем. Поэтому, если будут военные успехи, то понятно, что это упростит задание правительствам, которые взяли на себя обязательства помогать Украине», – сказал Рахманин.

В то же время он отметил, что в случае провала контрнаступления, война примет затяжной характер, и останется надеяться не столько на ход боевых действий, сколько на западную поддержку.

«К сожалению, война может длиться долго, это реалии жизни, но успех украинского наступления, весеннего или летнего, он до определённой меры существенно повлияет на характер войны. Потому что если будут существенные, масштабные, реальные военные успехи, то это может привести в осязаемом будущем к перелому и уменьшению срока длительности войны. Если это не удастся, а такое, к сожалению, тоже бывает, это война, тогда война может перейти в затяжную стадию, и она может длиться долго, и тогда на развитие событий может повлиять не только и не столько непосредственно военные действия, сколько внешние факторы, на которые мы, к сожалению, влияем лишь опосредствованно», – объяснил депутат.