«Без победы над Украиной Россию ждет капитуляция и распад» – Царев

Анатолий Лапин.  
08.02.2023 16:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В нынешней ситуации договориться с Украиной не получится, поэтому Россия должна как можно быстрее закончить войну, которая по своей сути является гражданской.

Об этом в эфире интернет-ресурса «Правда.Ру» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В нынешней ситуации договориться с Украиной не получится, поэтому Россия должна как можно быстрее...

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По мнению Царева, у России нет выхода, кроме как победить, иначе ее ждет распад.

«Сейчас началась война, началась драка. Началась драка, а мы, как будто бы подходим и говорим. Люди убивают друг друга, а мы говорим: «Вы вступите в диалог, давайте как-нибудь словами другом». Да не получается. Уже, когда сцепились насмерть, надо заканчивать то, что начали, другого решения сейчас нет и не будет», – сказал политик.

«Все идет точно неправильно. Когда русские начали убивать русских, мы уже проиграли в этот момент. Сейчас, в этой ситуации, задача – как можно быстрее это закончить. Гражданские войны не заканчиваются переговорами… У нас в этой ситуации только два выхода – или капитуляция с распадом Российской Федерации, или победа», – заявил Царев.

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