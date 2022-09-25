«Без победы России Лукашенко раздавят, как клопа», – Стрелков

Новости Украины

Увлекавшийся в недавнем прошлом «многовекторностью» президент Белоруссии Александр Лукашенко должен осознать, что сейчас ему стоит приложить все усилия для поддержки России в СВО на Украине.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия уже втянута в конфликт, потому что никто ей не забудет и не простит, чтобы там Лукашенко ни думал, как с ее территории чуть не взяли Киев, Чернигов и Сумы. Чуть – не считается, но, тем не менее, российские войска вели боевые действия, стартовав с территории Белоруссии. Если Лукашенко думает, что сможет проскользнуть между каплями дождя, не замочившись, то этого не будет. Если РФ проиграет эту войну – на следующий день задавят Белоруссию и самого Лукашенко – просто, как клопа. Ничего он сделать не сможет. Даже, если снова будет бегать с автоматом по улицам. На следующий день, максимум – неделя. Поэтому, в любом случае, если Лукашенко не полный дурак, он должен бросить на весы все, что у него есть, чтобы мы одержали в победу. А если будем терпеть поражения, то давить его начнут даже до того, как мы окончательно проиграем эту войну. Надеюсь, что этого не будет», – предупредил Стрелков.