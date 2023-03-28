Без подавления ПВО «Байрактары» неэффективны – экс-спикер Генштаба ВСУ

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«Байрактары» обладают очень низкой скоростью и достаточно громоздкие, чтобы действовать самостоятельно вне комплекса систем подавления ПВО и ЗРК противника.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма украинский военный, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байрактары» работают, возможно, мы не так часто слышим о них упоминания в наших медиа, однако то, что они выполняют определённые задания, это очевидно. Ключевая особенность «Байрактаров» – он чрезвычайно эффективен, когда работает в системе – системе, которая позволяет на первом этапе выводить из строя ПВО врага, их ЗРК, а на втором этапе он работает, благодаря своим чрезвычайно уникальным особенностям как БПЛА-разведчик, как ударный БПЛА, и эти чрезвычайно важные опции работают, когда реализуется полный алгоритм, который позволяет его использовать именно с максимальной эффективностью», – отметил он.

«Как отдельная боевая единица он очень уязвимый, он не обладает чрезмерной скоростью, он достаточно заметный из-за своего размера, поэтому тут мы должны понимать, что любая системная работа приносит более лучшие результаты, чем использование её отдельных элементов», – рассуждал Селезнёв.