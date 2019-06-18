Без поддержки государства «Церковь Порошенко» начинает трещать по швам

18.06.2019, Киев, Игорь Петров

В отсутствие давления со стороны государства созданная усилиями Петра Порошенко и представителей Константинополя ПЦУ начинает трещать по швам из-за внутренних дрязг.

Об этом в эфире канала TOPINFORM заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это еще раз показало нам, что весь этот процесс вокруг ПЦУ был следствием деятельности государства, Порошенко и его команды. Только под внешним государственным давлением все это как-то лепилось. Как только это давление пропало все начинает рассыпаться. Мы возвращаемся в ситуацию до томоса. Две непризнанные конфессии – УАПЦ и УПЦ КП, сейчас УАПЦ, есть УПЦ КП и ПЦУ. Заявление Филарета фактически означает разъединение этих структур снова на две составляющие», – сказал он.