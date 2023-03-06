Без поддержки Москвы антинацистское восстание на Украине обречено – Рогов

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Без активной поддержки из Москвы зреющее в Запорожской области и других русских регионах Украины восстание обречено на провал.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономист Никита Кричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бунт зреет, высшая форма недовольства. Но чтобы бунт получился, его надо поддержать. Потому что уже были боестолкновения с использованием стрелкового оружия, но они заканчивались для запорожцев не лучшим образом», – сказал Рогов.

Он подчеркнул, что именно жители Запорожья наиболее настроены против бандеровцев, и потому подвергаются чудовищным репрессиям.

«Именно жителей Запорожья наиболее неистово ловят, и направляют на верную смерть – на передовую. Люди воевать не хотят, прячутся. Призывного возраста мужчины не выходят из квартир по семь, девять месяцев. Женщины и те, кто имеет возможность не быть призванными, приносят им продукты. Люди белого света не видят в прямом смысле. Но такие возможности есть не у всех. Людей всё равно отлавливают тысячами, и отправляют на убой. Так вот, запорожская тероборона – это та тероборона, которая воевать вообще не хочет. И даже в этих условиях проводится социология, и уровень неприятия режима Зеленского со стороны запорожцев намного выше, чем среди харьковчан или одесситов. Хотя, казалось бы, это тоже абсолютно русские регионы. Но в Запорожье частота и глубина уголовных дел, преследований – максимальна», – подытожил экономист.