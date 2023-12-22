Без поддержки США в украинской армии ввели жесткую экономию снарядов

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Ситуация с заморозкой финансирования Украины со стороны США уже привела к тому, что командование ВСУ ввело жесткий режим экономии боеприпасов.

Об этом в эфире видеоблога NewsRoom заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, выступающий сегодня в роли военного эксперта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший каратель назвал представителей Республиканской партии, отказавшихся голосовать в поддержку финансирования Украины террористами.

«Да, мы сейчас, конечно, оказались в очень сложной ситуации. Кстати, на фронте уже реально введен режим экономии артиллерийских боеприпасов, к сожалению. Летом его не было, а сейчас мы снова вернулись к ситуации, которая была еще зимой-летом этого года, когда реально снаряды считанные и очень уменьшены нормативы их использования, к сожалению, именно из-за проблемы в Конгрессе США, исключительно. Вот это уже как раз не наша проблема – там республиканцы повели себя как ХАМАС, который берет в заложники женщин и детей, и начинает выдвигать политические требования. Ровно так же себя повели американцы в Конгрессе США. Они фактически нас с вами взяли в заложники, чтобы пошантажировать Байдена», – заявил Дикий.