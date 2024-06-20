Без полного переучреждения Украины заключить договор на условиях РФ юридически невозможно – Царёв

Лучший вариант решения конфликта на Украине – это полное переучреждение страны в новых границах с ограничением суверенитета.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его оценке, выдвинутые президентом Путиным условия для разрешения конфликта должны были задать тон швейцарской конференции, поскольку там предполагалось выставить ультиматум России. Но Путин дал понять, что Россия находится не в той ситуации, чтобы выставлять ей ультиматум. И речь не о том, легитимен или нет Зеленский, чтобы подписывать какие-то договоры.

«Надо внимательно слушать, что говорил наш президент. Он сказал, что можем вести переговоры с Зеленским, но подписывать документы должен спикер Верховной рады. Хотя, если скрупулёзно соблюдать украинскую Конституцию, то, конечно же, процедуры добровольного отказа от украинских территорий практически нет. Она очень сложная, долгая, через проведение референдума, и в любой момент времени может быть оспорена. Поскольку там есть норма о том, что Украина не может ухудшать своё положение и так далее», – отметил Царёв.

«Поэтому правильный и самый лучший вариант – это переучреждение Украины с нуля. Это новые выборы президента, выборы Верховной рады Украины, выборы местных советов, принятие новой Конституции в новых границах, где будут заложены ограничения суверенитета. Ведь то, что предусматривали Стамбульские соглашения – это де-факто ограничения суверенитета Украины: не могут проводить учения, не могут заводить иностранных военных, кроме как краткосрочно в случае стихийных бедствий. Я очень внимательно прочитал эти тексты – Украина навсегда ограничивает свой суверенитет и не может вступать в НАТО», – заключил политик.