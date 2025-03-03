Без помощи США Украине не прожить и полгода – Арестович

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины нет никакого запаса прочности, который позволил бы ей без американской помощи продержаться какое-либо продолжительное время.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По словам Арестовича, если США решат остановить всю поддержку Украины, это приведет к коллапсу сил обороны на всех направлениях.

«Нет запаса прочности на полгода. Все страшные рассказки, что они по дронам победят – это детский сад, шестая ясельная группа. Как только отрубается вся помощь, начиная с разведданных, армия становится слепой и косой. Максимум, что она может, – некоторые телодвижения на тактическом уровне осуществлять, да, действительно, отбиваться дронами, но весь стратегический контур ложится полностью. Ложатся полностью разведывательные данные подготовки ударов, логика новых направлений, спутниковая разведка, электронная разведка, перехваты – это все значительные вещи, кибероперации по защите и так далее. Смотрите, это же не только по нападению на российские там по помощи нам, нашим киберслужбам атаковать российские ресурсы, это еще защита украинских ресурсов. Положат нам реестры – положат Минюст, положат «Дию», например, до отключения «Старлинков», скажут, что технические неполадки или перепрограммируем, и все, тогда и дроны ложатся, потому что значительная часть дронов и связи на фронте – это тоже через «Старлинки», – рассуждал он.