«Без Приднестровья мы Евросоюзу не интересны» – молдавский эксперт

Алексей Логофет .  
28.09.2023 17:56
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Румыния


Молдова из-за своей экономической нестабильности не может стать членом Евросоюза, потому что в этот момент в стране останутся только 500 тысяч бабушек.

Об этом в программе «По фактам с Юлией Федоровой» на канале Exclusiv TV сказал молдавский социолог, директор политконсалтинговой компании “Intellect Group” Ян Лисневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова из-за своей экономической нестабильности не может стать членом Евросоюза, потому что в этот...

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По его словам, молдавское общество давно евроинтегрировалось: у значительной части жителей Молдовы имеется двойное гражданство и паспорт Румынии. Они и воспользуются этими паспортами на следующий же день после вхождения в состав Евросоюза и уедут на ПМЖ в богатые европейские страны.

«В Приднестровье евроинтеграция произошла ещё намного быстрее! Потому что там 60% граждан имеют 3-4 паспорта, причём румынское. То есть это уже граждане ЕС», – отметил Ян Лисневский.

Вопреки высказываниям президента Майи Санду и ряда высокопоставленных чиновников ЕС, у Молдовы нет шансов войти в объединение с неурегулированным приднестровским конфликтом, поскольку «без Приднестровья мы Евросоюзу не интересны».

Согласно румынскому законодательству, правом на приобретение гражданства Румынии обладают потомки людей, проживавших на территории Бессарабии и Буковины на момент 28 июня 1940 года, когда эти земли были отторгнуты от Румынии и вошли в состав СССР.

Из территорий, контролируемых властями Приднестровья, в состав Румынии входили лишь город Бендеры, а также сёла Гиска, Протягайловка, Кицканы и Кременчуг, расположенные на правом берегу Днестра. Однако в этих населённых пунктах, как и во всём Приднестровье, наблюдается стойкое неприятие идеи румыно-унионизма.

В то же время, многие жители этнически болгарского села Парканы, расположенного в Приднестровье, оформили гражданство Болгарии – страны-члена ЕС.

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