Без призыва вчерашних детей Россию не остановим – украинский генерал

Украинской власти все равно придется пойти на непопулярное решение и снизить планку возраста для мобилизации до 18 лет.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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