Без призыва вчерашних детей Россию не остановим – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
04.02.2025 10:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинской власти все равно придется пойти на непопулярное решение и снизить планку возраста для мобилизации до 18 лет.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской власти все равно придется пойти на непопулярное решение и снизить планку возраста для...

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«Президент – это сфера безопасности, сфера дипломатии, по нашему законодательству относятся к его функциональным обязанностям. Поэтому быть в стороне от этих процессов не удастся, и в чем-то эти непопулярные решения придется принимать и вообще восстанавливать справедливость по поводу привлечения к защите. То есть молодежь не привлекается, а возраст средний вооруженных сил их за два года увеличивается с 42 до 43.

Вопрос не в том, как обращают ли внимание наши союзники, а просто по объективным подходам, законам ведения войны. Такого рода подходы, они негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных сил Украины. И с тем, что откладывается время принятия этих решений, все это негативно сказывается на состоянии дел в вооруженных силах, в силах обороны Украины, и мы видим последствия этого на фронтах. То есть мы второй год не можем остановить наступательное продвижение противника», – заявил Романенко.

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