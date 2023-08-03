Без Путина нам будет только хуже – киевский политолог

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Независимо от того, кто придет на смену действующему президенту России Владимиру Путину, для Украины это не будет лучшим вариантом.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бондаренко, сейчас же никакой перспективы того, что Владимир Путин будет заменен на этом посту, нет.

«В России не просматривается преемник Путина. Любой преемник Путина будет хуже Путина – это однозначно, будет хуже Путина, с точки зрения Запада, с точки зрения Украины. Кто бы не пришел преемником. Естественно, думать о том, что завтра президентом России станет или Навальный, или Ходорковский, это было бы смешно и наивно. А говорить о преемственности власти и о том, что могут быть какие-то изменения, что завтра, – все мы смертны и ходим под Богом, – например, Путин оставляет свой пост в силу каких-то естественных причин, говорить о том, что любой из тех, кто может претендовать на его пост, станет лучшим вариантом с точки зрения Запада, – это было бы нонсенс», – заявил Бондаренко.