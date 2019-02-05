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05.02.2019, Москва
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Без Путина Порошенко перестанет существовать»

Президент Украины Пётр Порошенко не способен вынести на повестку дня ничего, кроме «российской угрозы».

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал украинский политолог Александр Скубченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта власть на Украине является антирусской и антипутинской. Без фактора России этой власти нечего предложить Украине. У нас даже картинка есть – сидит Путин, подписывает документ, и подпись: «Владимир Путин подписывает указ о повышении тарифов на Украине». Ну это же не Путин заставляет Порошенко воровать. Не Путин же заставляет наших чиновников быть коррупционерами. Просто без внешней повестки этой власти предложить нечего», – отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что главное условие существования киевского режима – это наличие внешнего врага в лице России.

«Без вас (России – ред.) Порошенко не будет существовать. Порошенко ведь как сказал: «В марте мы будем выбирать не просто президента Украины. Мы будем выбирать либо Порошенко, либо Путина». И у нас уже обсуждают, внёс ли Путин предвыборный залог», – резюмировал Скубченко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил в эфире украинского телеканала о том, что в обнищании украинского народа виновата Россия, а не Евромайдан, который привел к гражданской войне, разрыву связей с РФ и закрытию производств.

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