«Без расшатывания российского государства Украина не победит» – военный аналитик

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Украина не сможет добиться победы над Россией только военным путем. Единственный выход для нее – это устроить разлад в российском обществе и посеять недовольство властью.

Об этом в эфире видеоблога экс-советника бывшего президента Азербайджана, политолога Эльдара Намазова заявил местный военный аналитик Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рустамзаде напомнил, что в истории России есть эпизоды отступления вплоть до Москвы, за которыми последовали разгромы противника и победы.

«Мы все знаем историю. Если в России общество сплотится, они могут отступать до Москвы, но потом собраться с силами – и вперед. Я думаю, что эту победу приблизит с военными успехами украинской армии параллельно расшатыванию внутриполитической обстановки и ситуации как в элите, так и в обществе Российской Федерации. И эти специальные операции – это было как раз из той истории. Без расшатывания этого государства украинская армия не сможет победить», – сказал эксперт.

По его словам, проводимые Украиной операции на территории РФ «почти равнозначно крупной победе на поле боя».

«Это огромная держава, такие империи очень медленно проседают. Нужно на нее воздействие экономического инструмента, внутриполитической ситуации и военного инструмента. Только взаимодействие трех этих компонентов могут привести к тому, что, скажем, с выходом украинской армии на границы 1991 года Россия капитулирует и будет старт процессам, через которые прошла Германия, Япония. Это очень важно – воздействие, введение разлада в общество. Россия воевала, несколько раз отступала до Москвы, но потом побеждала», – заявил Рустамзаде.