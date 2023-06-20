«Без расшатывания российского государства Украина не победит» – военный аналитик

Анатолий Лапин.  
20.06.2023 11:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 714
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не сможет добиться победы над Россией только военным путем. Единственный выход для нее – это устроить разлад в российском обществе и посеять недовольство властью.

Об этом в эфире видеоблога экс-советника бывшего президента Азербайджана, политолога Эльдара Намазова заявил местный военный аналитик Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет добиться победы над Россией только военным путем. Единственный выход для нее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Рустамзаде напомнил, что в истории России есть эпизоды отступления вплоть до Москвы, за которыми последовали разгромы противника и победы.

«Мы все знаем историю. Если в России общество сплотится, они могут отступать до Москвы, но потом собраться с силами – и вперед. Я думаю, что эту победу приблизит с военными успехами украинской армии параллельно расшатыванию внутриполитической обстановки и ситуации как в элите, так и в обществе Российской Федерации. И эти специальные операции – это было как раз из той истории. Без расшатывания этого государства украинская армия не сможет победить», – сказал эксперт.

По его словам, проводимые Украиной операции на территории РФ «почти равнозначно крупной победе на поле боя».

«Это огромная держава, такие империи очень медленно проседают. Нужно на нее воздействие экономического инструмента, внутриполитической ситуации и военного инструмента. Только взаимодействие трех этих компонентов могут привести к тому, что, скажем, с выходом украинской армии на границы 1991 года Россия капитулирует и будет старт процессам, через которые прошла Германия, Япония. Это очень важно – воздействие, введение разлада в общество. Россия воевала, несколько раз отступала до Москвы, но потом побеждала», – заявил Рустамзаде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть