Без разгрома Украины обстрелы новых российских территорий не остановить, – участники телеэфира

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Новости Украины

После вхождения освобожденных территорий и ЛДНР в состав России жизнь там не станет безопаснее, для этого нужно разгромить Украину

Об этом говорили участники эфира на телеканале «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что убаюкивать себя представлением, что, как только эти территории войдут в состав России, то сразу же изменится характер боевых действий, – не стоит. Напомню, что были обстрелы территории собственной Российской Федерации на данный момент. Например, город Климов. Там была убита женщина. Было это? Было. Все мы хорошо знаем, что без санкции соответствующих американских инструкторов цели не поражаются. Поэтому эти обстрелы российской территории, нынешней российской территории, – уже были санкционированы. И что бы там военные ни думали, но они будут выполнять приказы своего политического руководства. Поэтому боевые действия не только не прекратятся, но наоборот, их уровень повысится», – заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

«Да, будет обострение. Они, безусловно, будут продолжать бить как по Херсонской и Запорожской областям и ЛДНР, так и по приграничным российским областям. Я в этом ни капельки не сомневаюсь. Политика – дело циничное, и все эти фиговые листочки сейчас уже все отбрасывают. Что нам делать в этой ситуации? Вот тут произносили речь о тактическом ядерном оружии. Да, это оружие, которое является последней мерой. Но есть способ, с который может нивелировать – и новые Хаймерсы, и всё эти снаряды, и прочее. Я много раз здесь это озвучивал. Безо всякого ядерного оружия можно разрушить инфраструктуру Украины. Лишить её теплоэнергии, света, дорог и подвоза топлива и боеприпасов к месту боёв, и тогда никакие Хаймерсы уже с этими гаубицами не смогут ездить. Танк не сможет ездить и воевать без снарядов и топлива. Ничего не сможет сделать. Если это не поможет, то можно использовать и тактическое ядерное оружие», – заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

«В данном случае мы интересуемся исключительно мнением людей, которые голосуют за присоединение к России. Больше ничьим, ни господина Байдена, ни господина Борреля, ни господина Блинкена», – заявил российский журналист Андрей Сидорчик

«Станет ли жизнь этих людей безопаснее?» – задал вопрос ведущий.

«Станет, если мы нанесем поражение Украине. Возможно, это будет сделано очень жёстким вариантом. Возможно точка кипения дойдёт до Карибского кризиса… 30 лет мы занимались тем, что сдавали людей с потрохами. И мы дошли до этой ситуации именно из-за такой политики. И даже СВО проходит так, потому что кое-кто бегает и говорит, а, может, договоримся? А, может, добрый жест с доброй волей? Дошли до этой ситуации. Вот и всё», – сказал Сидорчик.