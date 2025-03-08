«Без разведданных США потери русских значительно уменьшатся, наши – возрастут» – Бутусов

Вадим Москаленко.  
08.03.2025 17:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Доступ к американским разведданным всегда был одним из важнейших преимуществ Киева в конфликте с Россией.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Доступ к американским разведданным всегда был одним из важнейших преимуществ Киева в конфликте с...

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«Насколько Россия нарастит обстрелы, в связи с заявлением Штатов о приостановке разведданных? Безусловно, приостановка предоставления разведданных со стороны США – это будет серьёзный удар по нашей осведомлённости относительно действий врага. Я думаю, что это повлияет на много аспектов боевых действий. И это приведёт не столько к наращиванию обстрелов, а просто к значительному уменьшению потерь РФ и к увеличению потерь украинских воинов, к сожалению.

Потому что такое преимущество в ситуационной осведомлённости было одним из важных преимуществ Украины в этой войне и остаётся. Я надеюсь, что всё-таки наши союзники, партнёры по НАТО смогут нам так же помогать информацией, ну и наши разведывательные структуры также имеют значительные собственные способности», – сказал Бутусов.

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