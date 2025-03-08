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Доступ к американским разведданным всегда был одним из важнейших преимуществ Киева в конфликте с Россией.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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