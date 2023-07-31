Без референдумов: парламент Молдовы принял закон об упразднении населённых пунктов

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Парламентское большинство в Молдове, представляющее партию «Действие и солидарность», приняло в окончательном чтении законопроект о ликвидации населенных пунктов посредством «добровольного объединения».

С 2027 года в Молдове планируют начать принудительное и обязательное слияние населённых пунктов без учёта мнения местного сообщества и финансового стимулирования.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила вице-председатель Конгресса местных властей Валентина Касиан.

По её словам, ожидали ликвидации районной системы территориального деления, которую Валентина Касиан считает «паразитарной» (видимо, потому, что депутаты районных советов и председатели районов представляют оппозиционные партии).

Однако, утверждает общественный активист, власти пошли путём слияния населённых пунктов, которое сначала будет носить добровольный характер, а с 2027 года станет принудительным.

Касиан уточнила, что даже в добровольной модели не предусмотрен референдум в качестве обязательного условия. Иными словами, решение может быть вне юридического одобрения большинством населения. Например, на сельском сходе, на который будет завезён десант из сторонников правящей партии «Действие и солидарность».

Местные избранники поначалу «возмутились» подобной инициативе. Правительство, в свою очередь, не пожелало слушать никаких предложений, хоть местные власти, по словам Валентины Касиан, «ближе всего к гражданам».

Отметим, что в день принятия данного закона представители местных властей и жители населённых пунктов не устроили ни одной акции протеста у стен парламента. Вопрос, почему с таким равнодушием жители сёл приняли решение об их «доброльно-принудительной» ликвидации, следует задать оппозиционным силам.

Тем не менее, у оппозиционных партий ещё есть шанс сделать тему борьбы против административной реформы центральной в ходе предстоящей осенью этого года кампании всеобщих местных выборов.

Административная реформа, связанная с ликвидацией неперспективных населённых пунктов и сокращением числа территориальных единиц, является одним из обязательств руководства Молдовы перед «внешними партнёрами» и «донорами».