Без решительных успехов ВСУ в ближайшее время Запад скоро давить на Украину – Щаранский

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 12:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если Украина в ближайшие месяцы не продемонстрирует решительный успех, то Запад начнет сильно давить на нее, требуя сесть за стол переговоров с Россией.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший диссидент-антисоветчик, позднее лидер русскоязычных репатриантов в Израиле Натан Щаранский, занимавший министерские посты в нескольких правительствах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина в ближайшие месяцы не продемонстрирует решительный успех, то Запад начнет сильно давить...

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По мнению Щаранского, сейчас нет ощущения того, что ВСУ способны выбить российские войска с занятых позиций.

«Если в ближайшие месяцы не будет серьезных сдвигов, – то, что они сами виноваты, что у вас до сих пор нет самолетов, я сейчас об этом не говорю. То, что вам каждый квадратный метр дается большой кровью, но было в какой-то момент ощущение в конце лета, что еще один-два толчка и Украина прорвется вперед, чтобы Россия убегала. Сейчас этого ощущения нет, сейчас ощущение, что это все может тянуться долгие годы. Это такая маневренная война», – сказал политик.

«Если так будет продолжаться, то через несколько месяцев Запад начнет сильное давление на Украину, чтобы она села за стол переговоров. Я не в том положении, чтобы давать советы Украине.

Но надо объективно смотреть, найти способы показать всему миру, что эта война не будет тянуться еще пять-семь лет, что если сделаете все, что вы нам обещали, если у нас будет авиация, если у нас будут мощные способы бороться со всеми этими минами, то мы победим, дойдем до Мелитополя и дойдем до Азовского моря», – заявил Щаранский.

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