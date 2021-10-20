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20.10.2021 19:38 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Армения, Грузия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция
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Без России Армения и Грузия растворятся в Турции – политолог

Армения и Грузия стоят перед угрозой полной потери государственности. Об этом на встрече в...

Армения и Грузия стоят перед угрозой полной потери государственности.

Об этом на встрече в Абхазском Государственном университете заявил профессор кафедры политологии МГИМО Андраник Мигранян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень легко потерять государственность. Один пример – моя историческая Родина Армения. Я еще в 2018 году сказал: если улица и чернь придут к власти, они погубят и армянский народ, и армянское государство. И это произошло. Стоит вопрос о существовании армянской государственности. А еще недавно казалось, что это самое успешное государство.

Другая страна – Грузия – теряет государственность. Я был в Аджарии. Там грузинам нечего делать – одни турки. Мало того, и в самой Грузии турецкое присутствие доминирующее. Они хотели избавиться от Турецкого влияния, они получили гораздо худшее влияние.

И тоже теряют свою государственность. Тбилиси окружено исключительно азербайджанскими районами. Рождаемости нет, демографическая ситуация катастрофическая, но двери открыты для турецкого присутствия и влияния», – сказал Мигранян.

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