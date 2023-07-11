Без России гарантии безопасности Украины работать не будут – Карасев

Анатолий Лапин.  
11.07.2023 10:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 894
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Без участия России гарантий безопасности Украины быть не может.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без участия России гарантий безопасности Украины быть не может. Об этом в эфире интернет-канала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Карасев подчеркнул, что если прекращение конфликта предполагается по израильскому сценарию, как об этом заявлял президент США Джо Байден, то этого нельзя будет добиться без согласия обеих сторон, чего в свое время добились от Египта и Палестины, воевавших с Израилем.

«Египет получает 3 миллиарда долларов и Израиль получает 3 миллиарда долларов. Вопрос – для того, чтобы Израиль получил гарантии безопасности, надо было с Египтом решить вопрос. С Россией решается вопрос? Америке тогда надо решить вопрос с Россией…

В конечном счете вопросы гарантий безопасности для Украины заключаются в следующем: помимо Америка, НАТО или вне НАТО, по Израилю или какому-то другому варианту это будет с участием России или без участия России? Еще раз говорю, Израиль получил гарантии безопасности с участием Египта, одного из самых крупных и наиболее индустриальных арабских государств, с участием Палестинской организации сопротивления, хотя тоже там продолжаются периодически военные операции, Израиль проводит», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть