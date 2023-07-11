Без России гарантии безопасности Украины работать не будут – Карасев

Без участия России гарантий безопасности Украины быть не может.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев подчеркнул, что если прекращение конфликта предполагается по израильскому сценарию, как об этом заявлял президент США Джо Байден, то этого нельзя будет добиться без согласия обеих сторон, чего в свое время добились от Египта и Палестины, воевавших с Израилем.

«Египет получает 3 миллиарда долларов и Израиль получает 3 миллиарда долларов. Вопрос – для того, чтобы Израиль получил гарантии безопасности, надо было с Египтом решить вопрос. С Россией решается вопрос? Америке тогда надо решить вопрос с Россией…

В конечном счете вопросы гарантий безопасности для Украины заключаются в следующем: помимо Америка, НАТО или вне НАТО, по Израилю или какому-то другому варианту это будет с участием России или без участия России? Еще раз говорю, Израиль получил гарантии безопасности с участием Египта, одного из самых крупных и наиболее индустриальных арабских государств, с участием Палестинской организации сопротивления, хотя тоже там продолжаются периодически военные операции, Израиль проводит», – заявил Карасев.