Без России газ в ЕС будет дорожать до бесконечности

06.09.2022  14:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Экономика, Энергетика


Европейский союз собственными руками подрывает энергетическую безопасность стран, входящих в это объединение.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят профильные эксперты, давая оценку словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей о готовности Брюсселя установить верхний предел цен на трубопроводный газ из РФ.

Европейский союз собственными руками подрывает энергетическую безопасность стран, входящих в это объединение. К такому...

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По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, совершенно очевидно, что предложение Еврокомиссии имеет много подводных камней.

«Во-первых, если такое ограничение на цены на российский газ коснется долгосрочных контрактов, это будет противоречить политике «Газпрома». Стоимость газа, фиксируемая в таких документах, регулярно пересматривается в зависимости от мировой конъюнктуры.

Российский поставщик может просто отказаться заключать контракты на новых условиях. В результате газ на континенте будет дорожать до бесконечности», – сказал Деев «Московскому комсомольцу».

В свою очередь специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн полагает, что в теории Брюссель способен законодательно установить фиксированную верхнюю цену на российский газ и придерживаться ее.

«Параметры потолка, по сути, могут быть любыми – от цен прошлой осени до стоимости газа в 2019 году. Но в таком случае страны, которые этот проект поддержат, просто останутся без российского сырья до тех пор, пока нововведение не будет отменено как ошибочное. То есть Евросоюз своими же руками подорвет собственную энергобезопасность, поскольку в полной мере заменить поставки из РФ он сейчас просто не в состоянии», – предупреждает Фикельштейн.

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