Без России и Китая «Мотор Сич» превращается в металлолом

15.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если украинское государство национализирует «Мотор сич», то не сможет обеспечить работу предприятия, и оно очень скоро остановится и потеряет кадры.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российского рынка нет и не будет. Допустим, мы национализировали – китайцев не будет. Кто будет вкладывать в предприятие? Кто будет потребителем конечной продукции? В итоге, завод остановят. И то, что сегодня стоит 3,5 миллиардов долларов, где есть возможность инвестировать развивать, возможность диалога со сверхдержавами для достижения интересов Украины, стремительно превратится в металлом.

И в металлолом превращается по всем направлениям.

Два года назад в Украине был бум вагоностроения, нехватка вагонов. Я общался с одним из собственников «Днепровагонмаша» и спросил, почему они не откроют вторую смену. Он сказал, что хотели открыть вторую смену, но начала обзванивать квалифицированных работников, прежде всего сварщиков, а они все в Польше.

Так и тут. «Мотор сич» – это технологии, но прежде всего и люди. Должна быть наука рядом, должны быть операционисты-производственники, которые понимают как из груды металла сделать двигатель, кому этот двигатель продать и получить деньги на расчетный счет. Эти люди уйдут уже завтра потому что завод не работает – их перекупят, уйдут на пенсию, новые на учатся, нет стабильности.

Потеряно все – когда закрываются такие предприятия, закрывается наука, закрывается наука – закрывается образование. Сегодня технические и математические специальности не востребованы, мы деградируем. Сегодня конкурс – на иностранные языки, потому что это – возможность трудоустроиться, и на институты гостиничного хозяйства. То есть у нас получают высшее образование чтобы поехать в Турцию и стоять в гостинице чтобы не собирать раком в Португалии клубнику», – сказал Атаманюк.

4 марта глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в Верховную раду на следующей неделе будет подан законопроект о национализации предприятия Мотор Сич.