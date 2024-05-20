Без России Харьков уже не переживёт зиму

Без подключения к российской энергетической системе зимовать в Харькове будет практически невозможно.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По тому, как наносились удары по энергосистеме Харькова и соседних областей, мы понимаем, что эту зиму Харьков без поставок электроэнергии и восстановления минимального тепла из России, не переживёт. Потому что там даже стомегаваттные линии – под уничтожение.

Там повырубали всё. Даже при текущем варианте город уже не выживет. Если Россия не возьмёт территорию под контроль, там нельзя будет зимовать вообще. Не получится», – сказал Школьников.