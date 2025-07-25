Без России Китай останется в «гордом» одиночестве – востоковед

Максим Столяров.  
25.07.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 222
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В условиях борьбы с Западом Китай потерял часть международного влияния, так что Россия осталась для него главным политическим союзником.

Об этом на канале «Private Talks» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях борьбы с Западом Китай потерял часть международного влияния, так что Россия осталась...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия – самый крупный и самый неизменный союзник Китая. Мы формально не называем друг друга союзником, у нас нет военного договора, но очевидно, что Россия почти всегда, по всем крупным инициативам, Китай поддерживает.

Если России бы не было в этой конфигурации, кто является другим крупным союзником или партнером Китая. Индия? Нет, там много проблем между ними», – сказал Маслов.

Ведущая поинтересовалась, насколько важен для Пекина союз с Россией.

«Насколько Китай заинтересован в углублении этих политических и экономических связей? Или все-таки он рассматривает больше Россию как источник дешевых ресурсов?», – спросила она.

«Я бы отделил политику, экономику и дешёвые ресурсы. Давайте всё разделим. Потому что политически Китай чувствует, что окружение вокруг него стало менее дружелюбным. Американцам удалось построить просто антикитайскую коалицию, которая пытается, как минимум, постоянно раздражать Китай. Это не только страны Западной Европы, это и Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Япония, Корея.

Поэтому Китаю важно на кого-то опираться. Единственная близкая дружеская страна – это Россия. Поэтому политически очень важно. Китай, как любая великая страна, без России остался бы в гордом одиночестве в политическом плане.

Сравните имидж Китая 10 лет назад и сейчас. Американцам удалось испортить имидж Китая. Так что политически Россия главный, важнейший и, на мой взгляд, самый конструктивный партнер Китая», – подытожил эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить