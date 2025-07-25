Без России Китай останется в «гордом» одиночестве – востоковед
В условиях борьбы с Западом Китай потерял часть международного влияния, так что Россия осталась для него главным политическим союзником.
Об этом на канале «Private Talks» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия – самый крупный и самый неизменный союзник Китая. Мы формально не называем друг друга союзником, у нас нет военного договора, но очевидно, что Россия почти всегда, по всем крупным инициативам, Китай поддерживает.
Если России бы не было в этой конфигурации, кто является другим крупным союзником или партнером Китая. Индия? Нет, там много проблем между ними», – сказал Маслов.
Ведущая поинтересовалась, насколько важен для Пекина союз с Россией.
«Насколько Китай заинтересован в углублении этих политических и экономических связей? Или все-таки он рассматривает больше Россию как источник дешевых ресурсов?», – спросила она.
«Я бы отделил политику, экономику и дешёвые ресурсы. Давайте всё разделим. Потому что политически Китай чувствует, что окружение вокруг него стало менее дружелюбным. Американцам удалось построить просто антикитайскую коалицию, которая пытается, как минимум, постоянно раздражать Китай. Это не только страны Западной Европы, это и Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Япония, Корея.
Поэтому Китаю важно на кого-то опираться. Единственная близкая дружеская страна – это Россия. Поэтому политически очень важно. Китай, как любая великая страна, без России остался бы в гордом одиночестве в политическом плане.
Сравните имидж Китая 10 лет назад и сейчас. Американцам удалось испортить имидж Китая. Так что политически Россия главный, важнейший и, на мой взгляд, самый конструктивный партнер Китая», – подытожил эксперт.
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