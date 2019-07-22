Без России никуда: Зеленскому досталось от Порошенко ужасающее наследство

22.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В результате пятилетнего правления пришедших на волне майдана «реформаторов» Украина осталась без экономики и потеряла рабочие руки, а половина населения страны оказалась загнанной за черту бедности.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил политолог Александр Лазарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина угодила в полную зависимость от российского капитала, при том, что торговый дисбаланс достиг катастрофических масштабов.

«Цитирую господина Порошенко: «Каждая третья гривна к нам приходит из РФ». Падение экспорта по высокотехнологическому продукту с повышенной добавочной стоимостью в РФ приносит ущерба Украине 12 миллиардов долларов в год. Посчитайте, пожалуйста, за всё это время, что мы не торгуем, какой ущерб нашей экономике.

Это помимо того, что, условно говоря, как у Пелевина, «отцы-основатели», там – государства, а у нас – деиндустриализации, угробили индустрию украинскую, которую нужно будет восстанавливать ещё не один год. Посчитайте, эти деньги, около 50-ти млрд долларов государство Украина клянчит у МВФ, у Всемирного банка развития и прочих транснациональных организаций под антигосударственные реформы.

За пять лет каденции у нас инфляция 151%, падение покупательской способности в 4 раза, около 10 миллионов рабочих рук в трудовой миграции, прямые инвестиции в 2,5 раза упали, золотовалютные резервы просели в три раза. Можно продолжать и дальше. По оценкам ООН, 58,3% граждан живут за чертой бедности, то бишь на 5 долларов в день», – отметил эксперт.