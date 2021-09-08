Без России постсоветские страны не смогли стать великими – Жарихин

08.09.2021 10:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов

После распада СССР в новых государствах пришли к власти в основном люди, способные руководить лишь на уровне области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» «Комсомольской правде» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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Он обращает внимание, что среди бывших республик СССР Россия дает минимальный процент уезжающих в другие страны.

Кроме того, по его словам, Россия – единственная, кому удалось не только выстроить суверенную и сравнительно успешную экономику, но и сохранить политическое влияние в мире, пусть не в такой мере, каким оно было у Советского Союза.

Политолог считает, что Россия стала более успешной в сравнении с другими постсоветскими странами, поскольку унаследовала «имперскую политическую и экономическую элиту».

«Это дало более высокое качество управления, оно принципиально другое, чем в соседних странах, где после распада СССР остались в большинстве руководители областного уровня. Они не знали, что такое навык долгосрочного планирования, навык международных отношений. В рамках СССР мы были равными республиками, но сейчас, став самостоятельными, мы не являемся равными государствами. Россия – великая держава, а они – небольшие европейские или азиатские страны. И никакой ВВП на душу населения этого не учитывает», резюмировал Жарихин.