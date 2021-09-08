Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
08.09.2021 10:57 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, СССР, Экономика
Просмотров:

Без России постсоветские страны не смогли стать великими – Жарихин

После распада СССР в новых государствах пришли к власти в основном люди, способные руководить...

После распада СССР в новых государствах пришли к власти в основном люди, способные руководить лишь на уровне области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» «Комсомольской правде» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он обращает внимание, что среди бывших республик СССР Россия дает минимальный процент уезжающих в другие страны.

Кроме того, по его словам, Россия – единственная, кому удалось не только выстроить суверенную и сравнительно успешную экономику, но и сохранить политическое влияние в мире, пусть не в такой мере, каким оно было у Советского Союза.

Политолог считает, что Россия стала более успешной в сравнении с другими постсоветскими странами, поскольку унаследовала «имперскую политическую и экономическую элиту».

«Это дало более высокое качество управления, оно принципиально другое, чем в соседних странах, где после распада СССР остались в большинстве руководители областного уровня. Они не знали, что такое навык долгосрочного планирования, навык международных отношений. В рамках СССР мы были равными республиками, но сейчас, став самостоятельными, мы не являемся равными государствами. Россия – великая держава, а они – небольшие европейские или азиатские страны. И никакой ВВП на душу населения этого не учитывает», резюмировал Жарихин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть