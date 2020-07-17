17.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация как геополитическая данность не нуждается в украиснкой территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

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Он обратил внимание на заявление скандального киевского журналиста Дмитрия Гордона о возможном наступлении России на незащищенный Киев.

«Любимая тема украинских политиков и идеологов – грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези». Причина в том, что они без России жить не могут. Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у нее другого места в мире, как ОТНОСИТЕЛЬНО России. Слишком мощная геополитическая данность нависает с севера. Украина не нужна этой данности как часть своей территории – собственной достаточно», – отмечает Пушков.

По его словам, соседняя Украина желательна для России как невраждебное, а лучше – близкое и дружественное государство, хотя РФ вполне может обойтись без существования украинского государства.

«С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО? Что принесут в котомке великим магистрам западного альянса, если не горячую готовность конфликтовать с Россией? За счет чего будут утверждать свою виртуальную «суверенность» и «незалежность», от которой вмиг откажутся лишь за улыбку Трампа или Байдена, как не за счет России? Ибо о независимости от США или ЕС и речи нет – есть неудержимый порыв к полной от них зависимости», – убежден сенатор.

«Нет, никак Украине, созданной в своем нынешнем виде Россией, без России не обойтись. Именно Россия – и даже фантазии о ней и ее намерениях – придают смысл всему существованию нынешней Украины, ее политике и идеологии. Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости», – резюмировал Пушков.