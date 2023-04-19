Без России в Херсоне началась гуманитарная катастрофа

Владимир Гладков .  
19.04.2023 18:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон


Жители Херсона за прошедшие пять месяцев сильно разочаровались в фашистском киевском режиме и теперь ждут, что российская армия в течение года освободит город.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член Общественной палаты России Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Херсона за прошедшие пять месяцев сильно разочаровались в фашистском киевском режиме и теперь...

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«В следующем году 13 марта исполнится 80 лет освобождения Херсона. Причём одним из главных командиров при форсировании Днепра и взятии Херсона был Василий Маргелов, которого здесь очень чтут, и памятники есть.

Я знаю настроения людей, они надеются, что каким-то образом к этой дате всё может произойти, то есть русский город Херсон должен к нам вернуться. Тем более, что люди, которые там остались, и даже те из них, кто был настроен нейтрально или даже ждал прихода ВСУ, они уже всё поняли и увидели по тому фашистскому отношению, которое реализует оккупационный режим.

Они уже больше пяти месяцев там, и жизнь в разы ухудшилась. И сомневающихся практически не осталось, хотя это был достаточно жестокий метод, но таким образом люди осознали преимущества Русского мира. Город жил, развивался.

А сейчас это просто какой-то город-призрак, где практически ничего не работает. Зато привозят и сваливают на центральной площади какие-то тюки с поношенной европейской одеждой, и люди роются в этом хламе, какие-то тряпки собирают. И это всё в центре города», – сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что оккупировавшие город неонацисты устроили гуманитарную катастрофу.

«В городе гуманитарная катастрофа. Там перебои с электричеством, водой, связью, теплом. Горы мусора. Сразу вернулась украинская мусорная мафия, которая до сих пор выясняет отношения друг с другом, мусор не вывозится. Заброшенные дома, разграбленные магазины, все сводят счёты друг с другом.

Плюс это хохляцкое псевдопатриотическое чувство, когда разрисовали кучу красивых зданий всякими надписями типапатриотического характера. И люди, мягко говоря, в шоке от происходящего», – подытожил общественник.

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