Без «российских трофеев» европейская экономика нежизнеспособна – Ищенко

Максим Столяров.  
04.08.2025 17:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Поражение блока НАТО на Украине будет означать обрушение европейской экономики и обнищание населения.

Об этом на канале «Политотдел» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поражение блока НАТО на Украине будет означать обрушение европейской экономики и обнищание населения. Об...

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«Что должны сделать европейские политики, европейские лидеры? Заключить с Россией мир, пойти на уступки, попытаться вернуть как было? Но как было уже не будет.

Уже прошло почти 4 года, если не больше, активной санкционной войны, пассивной – больше 10. И как было – уже просто не будет. Поменялись связи у предприятий, поменялись партнеры. Многие европейские предприятия просто перестали жить. И в ту же самую реку второй раз уже войти нельзя», – сказал Ищенко.

«Без российских трофеев европейская экономика не жизнеспособна. Надо приходить к бюргерам, и говорить: «Дорогие бюргеры, мы допустили крупнейшую политическую ошибку в истории, поэтому вы и ваши дети будут жить плохо и даже еще хуже, чем вы думаете».

И вы думаете, бюргеры обрадуются? Они за них больше голосовать не будут. Они не могут сказать бюргерам, что они ошиблись.

Поэтому у бюргеров к ним пока нет претензий. Они им говорят: «Мы побеждаем, мы обязательно победим Россию, просто не сегодня. Надо еще немножко подождать, и все будет хорошо, будем делить трофеи».

И мы, собственно, к этому шли. К тому же, у бюргера вообще не спрашивают, хотят они, или не хотят. Им говорят: надо», – добавил эксперт.

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