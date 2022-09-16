Без российского аммиака мир ждет двузначный рост цен на продовольствие

16.09.2022  15:00 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Без российских минеральных удобрений мир в ближайшие годы ждет двузначный рост цен на продовольствие.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики, политолог Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Без российских минеральных удобрений мир в ближайшие годы ждет двузначный рост цен на продовольствие....

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По словам Алабужина, важнейшее значение здесь имел остановленный амиакапровод из российского Тольятти в украинскую Одессу.

«Большинство экспертов прогнозируют, что в следующем году и в следующие годы, несколько лет, самая большая инфляция будет продовольственная. Там она почти наверняка каждый год будет двузначной, больше 10%.

Про инфляцию энергоресурсов никто точно сказать не может, потому что рынок болтает туда-сюда, если будет рецессия, если многие заводы закроются уже по финансовым причинам, то спрос на энергию упадет и она может подешеветь. Но люди всегда хотят есть, вот что основное.

И продовольственная инфляция будет выше энергетической и вообще серьезной на несколько лет вперед.

Поэтому аммиакапровод из Тольятти в Одессу – важнейший элемент мирового агропромышленного комплекса, без которого обойтись нельзя. Интересно было бы послушать эти консультации по аммиакапроводу, какие доводы международные организации приводят, чтобы убедить Россию снова запустить этот аммиакапровод…

Это имеет значение, не меньшее, чем зерновая сделка, может быть, даже больше. Этот аммиак для мировой промышленности удобрений имеет большое значение», – заявил Алабужин.

 

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Просмотров: 89

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