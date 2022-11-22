Без российского газа Германии оказалось намного тяжелее, чем ожидалось

22.11.2022  11:38 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 549
 
Газ, Германия, Дзен, Россия


Спешное строительство Германией шести терминалов для приема СПГ не поможет стране в ближайшей перспективой компенсировать российский газ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков.

Спешное строительство Германией шести терминалов для приема СПГ не поможет стране в ближайшей перспективой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Отмечается, что все шесть терминалов способны покрыть лишь около трети потребностей Германии в газе исходя из потребления страны в 2021 году, а потому замещать недостающий российский газ ФРГ придется все равно только с помощью экономии.

«ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы решить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита: газа в мире в принципе мало и дополнительных объемов ни у кого нет», – сказал Юшков «Известиям».

В ближайшие годы, убежден он, проблема дефицита ресурсов в Германии не решится.

Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы, — резюмировал аналитик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть