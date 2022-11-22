Без российского газа Германии оказалось намного тяжелее, чем ожидалось

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Спешное строительство Германией шести терминалов для приема СПГ не поможет стране в ближайшей перспективой компенсировать российский газ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков.

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Отмечается, что все шесть терминалов способны покрыть лишь около трети потребностей Германии в газе исходя из потребления страны в 2021 году, а потому замещать недостающий российский газ ФРГ придется все равно только с помощью экономии.

«ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы решить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита: газа в мире в принципе мало и дополнительных объемов ни у кого нет», – сказал Юшков «Известиям».

В ближайшие годы, убежден он, проблема дефицита ресурсов в Германии не решится.

Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы, — резюмировал аналитик.