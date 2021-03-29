«Без русских не будет концепции нового мира» – уроженец Афганистана

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Русские являются великодушным народом, несущим просвещение и цивилизацию другим странам, поэтому построение концепции нового мира невозможно без их участия.

Об это в ходе пресс-конференции заявил уроженец Афганистана, защитник ДНР Рафи Джабар с позывным «Абдулла», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без русских не будет концепции нового мира. Я вам приведу пример из Второй мировой войны – после того, что нацистские войска сделали на территории Советского Союза, и советские войска зашли в Берлин, есть сейчас Германия, представители германской нации и германская история?

Если бы туда зашли афганцы, и германцы сделали то же самое, что и в СССР – германской нации не было бы, вообще. Поэтому русских нужно беречь и не давать в обиду», – заявил он.

Также афганец напомнил, как СССР боролся с безграмотностью в Афганистане, строил школы и присылал учителей, фактически подарив этой стране цивилизацию.

«В Афганистане до прихода советских войск грамотного населения было максимум пятнадцать процентов. Основным постулатом просоветской «Народно-демократическая партии Афганистана» была борьба с безграмотностью.

Повсеместно начали открываться школы, и не только в городах, и Советский Союз командировал в Афганистан учителей», – рассказал Джабар.