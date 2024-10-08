«Без шансов: мудрые американцы не повелись на «план перемоги» Зеленского» – Луценко

Вадим Москаленко.  
08.10.2024 19:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В США раскусили киевский «план перемоги» – хитрым образом добиться публичного отказа в поддержке Украины, чтобы повесить всю ответственность на «партнёров», и не оставили просроченному президенту Владимиру Зеленскому ни единого шанса.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В США раскусили киевский «план перемоги» – хитрым образом добиться публичного отказа в поддержке...

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«В результате мы все понимаем, что это «план перемоги» только для публики – и западной, и украинской. Это план киногероя, которым Зеленский и является, которым он в Вашингтоне выступил достаточно красиво. Настолько красиво, что Байден и его команда прекрасно поняли: ответить ему прямо – будет означать нарваться на обвинения, что вы нас сдали. Поэтому они сказали: вот вам 7 миллиардов, мы вас полностью поддерживаем, только определитесь, каких целей вы хотите достичь.

Дальнобойные ракеты? Окей, давайте поменяем кожухи, нарисуем на них гордые украинские флажки – и это ваши ракеты, и бомбите что хотите. Только нет таких целей на 150 или на 300 километров, какие могут радикально изменить ход этой войны», – отметил он.

«Взорвать склад могут, взорвать логистический хаб, какой-то штаб – могут, но радикально войну это не меняет. Как не изменили танки, F-16, «Хаймарсы», окончательно это войну не завершат. Но вы настаиваете? Окей.

Там тоже поняли, что «план перемоги» Зеленского – это просто добиться отказа. И они не дали ему такого шанса. Не дали, и в этом мудрость американских и других западных союзников», – рассуждал Луценко.

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