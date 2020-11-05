«Без шума и пыли» – Лукашенко наложил лапу на реэкспорт российской вакцины

05.11.2020, Москва, Елена Острякова

Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском предприятии «Белмедпрепараты».

Об этом сегодня на совещании по ситуации с коронавирусом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера разговаривал с президентом России. Очень серьезная озабоченность. Он сам предложил: если у тебя есть желание, пожалуйста, разворачивай производство. Дадим исходный материал, все сделаем, производите вакцину для себя.

Хотите продавать – продавайте. Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и внесите срочно предложения по организации производства. Только без шума и пыли – сядьте, подумайте, посмотрите аналогичные производства. Это не простое производство и не дешевое.

И никто никому свое производство не отдает. Это так, на дружеских основаниях президент России предложил», – сказал Лукашенко.

Сейчас идет отработка трансфера технологий. Сейчас клинические испытания российской вакцины проходят в том числе и в Белоруссии. После их завершения будут назначены сроки вакцинации.