05.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

«Без шума и пыли» – Лукашенко наложил лапу на реэкспорт российской вакцины


Производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском предприятии «Белмедпрепараты».

Об этом сегодня на совещании по ситуации с коронавирусом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вчера разговаривал с президентом России. Очень серьезная озабоченность. Он сам предложил: если у тебя есть желание, пожалуйста, разворачивай производство. Дадим исходный материал, все сделаем, производите вакцину для себя.

Хотите продавать – продавайте. Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и внесите срочно предложения по организации производства. Только без шума и пыли – сядьте, подумайте, посмотрите аналогичные производства. Это не простое производство и не дешевое.

И никто никому свое производство не отдает. Это так, на дружеских основаниях президент России предложил», – сказал Лукашенко.


Сейчас идет отработка трансфера технологий. Сейчас клинические испытания российской вакцины проходят в том числе и в Белоруссии. После их завершения будут назначены сроки вакцинации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть