Без союза с Россией белорусскую экономику ждет крах

20.01.2020, Минск, Артем Агафонов

Прошлый год был для экономики Белоруссии не самым удачным. По его итогам ВВП республики вырос всего на 1,2 процента вместо запланированных 4. Однако, судя по тому, как начинается год 2020, эти цифры белорусы скоро будут вспоминать с ностальгией.

Многие промышленные флагманы переживают сейчас не лучшие дни. Накануне новогодних праздников отправлял своих работников в вынужденный отпуск «Беларуськалий», с простоями работает «Гомсельмаш».

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Теперь тревожный сигнал пришел с «БелАЗа», где 25 января объявлено днем вынужденного простоя. Все это – огромные, зачастую градообразующие предприятия с десятками тысяч работающих. Причем, если проблемы «Беларуськалия» связаны, главным образом, с зависшим в воздухе китайским контрактом, то для остальных ключевой рынок – российский. И тот же «БелАЗ» выпускает сейчас лишь 40 самосвалов в месяц, сократив объемы вдвое.

Ситуация с нефтяной отраслью – отдельный блок проблем. Хоть Лукашенко и объявил еще 9 января о том, что альтернативный поставщик уже найден, но сегодня уже 20 число, а белорусские НПЗ продолжают работать с минимальной нагрузкой, а экспорт белорусских нефтепродуктов до сих пор приостановлен. Альтернативный поставщик, способный обеспечить потребности белорусских НПЗ пока так и не назван. Цена на такую нефть будет, несмотря на все слова Лукашенко, сильно выше.

Как это отразится на внешнеторговом балансе Белоруссии, догадаться несложно. Да и опыт уже имеется. В 2010-12 годах мы уже имели опыт альтернативных поставок аж из Венесуэлы. Ценник на нее – более, чем вдвое превышал российский. Результатом стал жесткий экономический кризис 2011 года, когда курс доллара обвалился с 3000 до 8350 тогдашних, еще неденоминированных рублей, а средняя зарплата с апреля по ноябрь упала с 513 до 280 долларов.

Но в этом году даже повторение кризиса-2011 может оказаться оптимистичным сценарием, если продолжится конфронтация с Россией. Белоруссия критически зависима от российского рынка. И дело не только в поставках нефти и газа или машиностроении.

Телеграмм-канал «Трыкатаж» опубликовал данные о поставках белорусского продовольствия. В общем объеме экспорта продукция сельского хозяйства составляет внушительные 33 процента. И почти по всей номенклатуре 80-90 процентов этого экспорта приходится именно на российский рынок, который фактически является безальтернативным.

При этом объемы сокращаются. Экспорт белорусской говядины и колбас в РФ сократился почти на треть, картофеля — на две трети, молока и сливок — на 10,6%. В то же время импорт пшеницы из РФ вырос в 1,5 раза, свинины и ячменя — в 4 раза.

Впрочем, даже, если конфликт не перекинется с энергоносителей на продовольствие, перспективы белорусских аграриев безрадостные. Белорусскому сельскому хозяйству с его нищими закредитованными и дотационными колхозами, которые еще зачастую передают в нагрузку в качестве непрофильных активов более-менее успешному бизнесу, все сложнее конкурировать с динамично развивающимися российскими агрокорпорациями.

Сейчас и власть, и прозападная оппозиция любит говорить о диверсификации внешней торговли, а то и «слезании с нефтегазовой иглы». Однако эти разговоры бессмысленны и опасны. Наивно полагать, что в наступившем году в парижских супермаркетах массово появится белорусская картошка и колбаса, а фермеры Айовы пересядут на продукцию «Гомсельмаша».

Диверсификация – процесс очень долгий и дорогой. Нужно проводить модернизацию производств и создавать новые, тратить большие деньги на рекламу продукции и продвижение ее на новые рынки безо всякой гарантии успеха. За последние десятилетия Белоруссии так и не удалось этого сделать, несмотря на все усилия. И диверсификация впопыхах будет означать лишь закрытие целых отраслей, миллионную безработицу и массовое бегство населения из обанкротившейся страны. И это я еще не говорю о политических последствиях.

В реальности белорусская экономика, несмотря на почти 30 лет суверенитета, во многом представляет собой единое целое – с Российской. Она исторически так воссоздавалась, как «сборочный цех СССР». И разрушать это единство – это разрушать саму экономику.

Для Белоруссии сейчас единственный шанс – забыть о политических амбициях некоторых людей в Минске и укреплять единое экономическое пространство.