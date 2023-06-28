Без создания постоянной угрозы Америке мы проиграем – депутат Госдумы

Уничтожение Запорожской атомной станции входит в цели США, как средство приструнить европейских вассалов и выступить мировым спасителем от ядерной угрозы. Предупреждением такого шага может быть только возврат к доктрине ответного удара по территории США.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил депутат Госдумы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте решим, кому нужна катастрофа на уровне Запорожской АЭС или, допустим, как в своё время была Чернобыльская катастрофа? Кто от этого выигрывает, а кто проигрывает? Мы понимаем, что если произойдёт такая катастрофа, от этого проиграет, понятно, Россия. От этого проиграет, и это ясно, Украина. От этого проиграет Европа. И от этого кто выиграет? По закону конкуренции наций – Соединенные Штаты Америки. Поэтому их повестка и заключается, чтобы у нас здесь вплоть до ядерной тактической войны дошло. Это в принципе укладывается в их стратегию, в их повестку. Это позволит приструнить им европейских вассалов, укрепить там вертикаль власти и укрепить в целом доллар, выступить мировыми спасителями перед лицом ядерной катастрофы вообще. И уж тем более, решить проблему, так сказать, русского вопроса, ликвидации России. Не важно, кто в кого там будет чего-то направлять или взрывать. Так что это их повестка», – уверен депутат.

По его словам, любая война есть продолжение информационной войны, и в области информационной войны инструменты у США лучше в тысячу раз.

«Если мы по военным отношениям с учётом ядерного оружия на уровне США или лучше, то вот в информационном – в тысячу раз хуже. И, кстати, это было традиционно. Просто, сейчас стало уж совсем плохо. Информационную войну проигрывать в России начали ещё со времён Ивана Грозного, с подмётных писем, которые распространялись по всей Европе про ужасы в Москве, хотя для этого не было никаких оснований. Поэтому здесь мы слабы в силу, кстати, нашей определённой исторической стратегии. А эта стратегия экстерриториальная, отечественная. То есть мы в принципе не лезли в чужие территории. У американцев стратегия колониальная, и она у них, просто, лучше. Надо это понять, что исторически и технологически их стратегия исторического выживания за счёт других народов, она как бы предусматривает более сильную позицию», – пояснил Фёдоров.

Единственное, что может предоставить Россия в противовес, это компонент силы. И в настоящее время этой силой является стратегическое ядерное оружие, которое на протяжении полувека сдерживало колониальную агрессию США.

«Что касается непосредственно ядерной компоненты, ещё раз говорю, что для нас главное – наступать. Мы уже обороняемся полтора года, а любая оборона – это есть поражение. На каком-то этапе она необходима и вынужденная, но на каком-то этапе она всегда должна переходить в наступление. Поэтому нам где-то придётся перехватывать инициативу у американцев, там, где мы сильны. Это ядерное оружие, стратегическое. Видите, они всё время что-то принимают. Вот опять эти конгрессмены в конгрессе подняли сейчас вопрос, закон внесли, что они должны там применить НАТО, если мы применим тактическое ядерное оружие в Европе. Но это же они нас толкают в свою повестку. Мы должны создать, вернее вернуть логику угрозы территории США, на которой строился весь советский оружейный комплекс. Не глупые люди строили этот комплекс, с 60-х годов вкладывали гигантские деньги, чтобы создать угрозу территории США – это страх населения Америки, а население Америки давит на власть, и власти США учитывают этот фактор, который называется паника», – заключил Фёдоров.