Без «Спартака»: футбол в России начался и кончился

10.08.2020, Москва, Платон Беседин

В России стартовал чемпионат России по футболу. Хотя правильнее назвать его так – чемпионат «Зенита» по футболу. И начался новый сезон 2020/2021 так же, как закончился предыдущий. А именно – с судейского беспредела.

Напомню, что в прошлом сезоне в чемпионате России была введена система VAR. Она, по идее, должна разрешать спорные моменты. То есть, имеются у судьи сомнения насчёт пенальти или забитого гола – они вместе с судьёй, который сидит на VAR, смотрят видеоповтор. Казалось бы, всё логично, да?

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Нет! В Европе к VAR есть вопросы, но в России данная система превратилась в помощника киллеров от футбола. Более всего от инфернального нововведения страдает московский «Спартак». Уже в прошлом сезоне благодаря VAR в сторону «красно-белых» приняли немало несправедливых решений, отнявших у команды очки.

Ситуация достигла пика, когда в матче на кубок России в Санкт-Петербурге встретились заклятые враги «Спартак» и «Зенит». Тогда судья не назначил в ворота питерцев два очевидных пенальти. Но главная проблема заключалась в том, что рефери просматривал едва ли не все спорные эпизоды, которые можно было трактовать против москвичей, однако никак не проверял команду из Петербурга.

Казалось, что такое шоу – пик беспредела. И организован он для того, чтобы подарить «Зениту» и чемпионство, и кубок. А вот стартует новый сезон – и всё будет иначе: чище и справедливее. Однако… ситуация только ухудшилась.

В матче на Суперкубок, где встретились «Зенит» и «Локомотив», судья даже не подумал смотреть на VAR нарушение против «железнодорожника» Эдера. А оно было – и следовало ставить пенальти.

Настоящий же ад случился в первом туре чемпионата. «Спартак» вёл в два мяча у «Сочи», но судья Казарцев решил вмешаться в ход матча. И свистнул очень спорный пенальти в сторону «красно-белых». Потом он в принципе не замечал нарушений со стороны «сочинцев», а в конце матча разверзлась бездна. Форвард южной команды после того, как пробил по воротам, ногой ударил защитника москвичей Жиго. Однако пенальти – после VAR, на котором заседал судья Еськов – дали в ворота «Спартака».

Пожалуй, это одно из самых диких решений за всю историю российского футбола. И никогда ещё болельщики разных команд не были столь единодушны: «Спартак» убили. И тут не стоит забывать, что «Сочи» – это фактически фарм-клуб всё того же «Зенита». Сейчас в футбольном мире России начинается не просто возмущение, но своего рода массовый протест, грозящий реальным взрывом.

Тут ведь надо понимать одно. Фактически судейский корпус Российского Футбольного Союза приватизирован питерским господином Медведевым. И вообще весь российский футбол заточен сугубо на победы «Зенита» – победы любой ценой и любым путём. После появления VAR судьи могут помогать в этом питерцам легко и непринуждённо. И это ни для кого не секрет.

Что же касается московского «Спартака», то в матче против «Сочи» его наказали столь варварским способом из-за двух вещей. Первая – просто отобрать очки. Вторая – за то, что владелец «красно-белых» Леонид Федун привёл в свой клуб нападающего Александра Кокорина, решившего не играть по правилам госкорпораций и не оставаться всё в том же «Сочи». При этом очевидно, что таким образом – настоящим заговором против «Спартака» – клубу хотят поменять владельца, дабы превратить его в посмешище на радость питерским адептам.

Да, футбол никогда не был лишён политики. Однако ни не скрещивались столь варварским способом. Никогда так откровенно не уничтожали команды. То же, что происходит сейчас, это не просто беспредел, но убийство и политический заказ. Это позор!

Леонид Федун, владелец «Спартака», заявил, что его команда снимется с чемпионата. Вряд ли, конечно. Но – делать это, на самом деле, необходимо. Потому что лишь столь радикальными методами можно обратить внимание мира УЕФА на тот адовый кошмар, что происходит в российском футболе.

И да, не стоит забывать, что «Спартак» остаётся народной командой. У него миллионы болельщиков. И сейчас они очень сильно возмущены. Потому подобным беспределом судейский корпус и его патроны могут спровоцировать массовые беспорядки не только на футбольных стадионах, но и по всей стране.