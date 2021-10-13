Без США и Британии к Путину лучше не соваться – Тягнибок

13.10.2021 17:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Единственно удобоваримая для Киева формула проведения Нормадского формата возможна лишь по принципу «друзья Украины – против Московии».

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Нормандский формат напоминает – бизнес-партнёры Путина против Украины. Нам нужен формат – друзья Украины против Московии. Почему это нереально? Нуланд, отправляясь в Московию, официально заявила, что она будет поднимать вопрос перед Кремлём о вхождении США в этот формат, неважно, как он будет называться, но Америка там должна быть. Разумеется, следующим шагом является вопрос Британии. Это уже определённый позитив», – заявил Тягнибок.

Говоря о других участниках формата, он отметил, что президент Франции Макрон из-за Украины не пойдёт на конфронтацию с Москвой, чтобы не терять влияние в Африке, куда сейчас активно заходит Россия. Что касается Меркель, она уже почти «на пенсии», однако после отставки может, как экс-канцлер Герхард Шрёдер, оказаться на высоком посту в «Газпроме».

«Тем более что мы видели последнее время и даже последние годы заявления Германии, которые были намного более промосковскими, чем проукраинскими», – сокрушался националист.

Исходя из этого, по его словам, нет никакого смысла и во встрече президентов РФ и Украины, о необходимости которой в последнее время заговорил Киев.

«Встреча для Зеленского с Путины даст позитив, если за ним будет стоять ВСУ, если за ним будет стоять та самая Америка, в Европе это Великобритания, которые реально могут поставить Московию в соответствующие рамки», – объяснил Тягнибок.