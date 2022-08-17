Без США мы против русских не простоим и нескольких недель – киевский политолог

Разрешение «русского вопроса в украинской политике» может растянуться на десятилетия.

Об этом на своем YouTube-канале заявил находящийся в розыске в РФ за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не определяем темп войны. Мы зависим от давления русских и от поддержки американцев. Если американцы свернут поддержку, мы продержимся несколько недель.

Но американцы не могут просто так свернуть поддержку после всего, что произошло. Но они находятся под давлением своих внутренних обстоятельств, внутренней повестки, европейских союзников, которые под энергетическими ударами русских тоже несут большие издержки.

Никто не хочет иметь своих внутренних политических кризисов – в Германии, Италии, во Франции, где-то еще.

Мы должны реалистично смотреть на наши возможности. Мы не являемся военной супердержавой, тем более, не являемся экономической супердержавой, и это нужно четко понимать. Нужно четко понимать, что возможно, а что – нет.

Поэтому, когда мы говорим, что русский вопрос в украинской политике должен быть разрешен, то это не значит, что он будет разрешен в течение нескольких месяцев или даже лет. Он будет разрешаться на протяжение десятилетий. Мы должны смотреть на эту войну в очень длинной перспективе», – объяснил Романенко.