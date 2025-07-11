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Евросоюз не в состоянии обеспечить преимущество Украине в войне на истощение с Россией. Поэтому Киеву следует убедить Вашингтон, что Украина имеет первостепенное значение для сохранения мирового доминирования Америки.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной антироссийским пропагандистским изданием «Украинская правда», приходит экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный.

«Наши ближайшие соседи – Европейский Союз – несмотря на попытки сохранить поддержку Украины, все еще остаются довольно слабыми, а еще слишком зависимыми от США и неспособными на быстрые и жесткие решения во внешней и оборонной сферах. Страны Европы оказались не готовы к быстрым преобразованиям в оборонно-промышленном комплексе, уступая автократической России и возможностям, прежде всего США. Некоторые из них активно начали подготовку, как ко Второй мировой войне, обременяя собственный бюджет и не понимая, что войны образца февраля 2022 уже не будет. Очевидно, что в ЕС сегодня отсутствуют достаточно мощные силы, способные вырабатывать и воплощать жесткую силовую политику и, как следствие, консолидировать экономику целого ряда стран», – считает Залужный.

Он скептически относится к перспективам ЕС на долговременную и, самое главное, необходимую уже сегодня помощь. При этом автор пугает США, что их отказ от военной помощи Киеву усиливает альянс России и КНР, а Пекин в итоге получает возможность начать военную операцию в Тайване. При этом высока вероятность вовлечения США в новый конфликт с Ираном.

«Такая ситуация потребует непосредственного участия в боевых действиях вооруженных сил и военно-морского флота США. Стоимость для США будет несравнимо выше помощи Украины. Остановить оба конфликта можно за счет демонстрации силы США через помощь Украине», – уверяет Залужный.

По его словам, убедить в этом США будет крайне непросто.