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Страны западного блока не в состоянии ни изолировать Россию от поставок ее союзников, ни оказать Украине достаточное финансирование.

Об этом на канале «Oboz» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я абсолютно не верю в способность мирового сообщества остановить такую коллаборацию. Часто мы сталкиваемся с тем, что все ключевые институты по обеспечению безопасности нашей планеты каждый раз демонстрируют свою абсолютную импотентность и неспособность как-то повлиять на страны, которые являются по определению странами-агрессорами. Это касается нашей Российской Федерации, это касается Северной Кореи, а также Ирана и еще ряда других стран. Поэтому не стоит тешить себя иллюзиями. Только силой оружия мы сможем остановить все вражеские посягательства на нашу землю», – рассуждал экс-штабист.